Dans un rapport d'observation, la commission a exhorté les autorités danoises à mettre en place en priorité un plan d'action national contre le racisme pour lutter contre la discrimination à l'égard des musulmans et des minorités.

Ce plan devrait comprendre des actions dans les domaines de l'éducation, de la sensibilisation du public, de la promotion du discours contradictoire, de la formation des agents de la force publique et des enseignants, ainsi que du recrutement de personnel issu de groupes musulmans et d'autres minorités au sein de ces corps de métier.

La Commission est l'organe de défense des droits de l'homme, relevant du Conseil de l'Europe, qui assure une veille sur la situation en matière de racisme, de discrimination, de xénophobie, d'antisémitisme et d'intolérance dans chacun des États membres.

Elle a félicité le Danemark pour ses initiatives positives, tels que les cours de danois gratuits pour tous les immigrés et les étrangers, et les mesures prises pour prévenir les discours de haine et l'antisémitisme.

La Commission s'est toutefois dite préoccupée par plusieurs lacunes, notamment les discours d'incitation à la haine de certains partis politiques danois qui dépeignent ouvertement les musulmans, y compris les travailleurs étrangers en situation régulière et les migrants, "comme une menace pour les valeurs et la culture danoises".

Elle a également dénoncé le "ghetto" créé par le gouvernement pour séparer les migrants en "Occidentaux" et "non-Occidentaux", relevant que les politiques de "société parallèle" entraînant des expulsions forcées de familles de migrants et la loi sur le logement social exigeant une garderie obligatoire pendant 25 heures par semaine pour les jeunes enfants posaient un réel problème.

Pour atténuer ces préoccupations, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance a recommandé la mise en place d'un cadre juridique visant à supprimer le financement des organisations et des partis politiques racistes et à les mettre hors la loi, à interdire explicitement la ségrégation et à recourir à des incitations positives pour toutes les populations afin d'atteindre l'objectif d'une société équilibrée.