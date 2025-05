Le message du président turc Recep Tayyip Erdogan intervient en commémoration du 110e anniversaire des batailles terrestres de Canakkale.

Les sacrifices, le courage et la détermination de la nation turque nous ont légué "l'esprit de Canakkale". En embrassant cet héritage sacré, nous resterons fidèles à nos ancêtres, nous maintiendrons l'esprit vivant quelles que soient les conditions, et nous le transmettrons aux générations futures", a déclaré M. Erdogan.

Le président a ajouté que, comme par le passé, la nation turque a montré, même dans les circonstances les plus difficiles, qu'elle reste unie et résiste à toute occupation au prix de sa vie, au nom de sa patrie et de son drapeau.

"Le devoir des nouvelles générations est de maintenir le message d'indépendance et d'avenir qui a été gravé dans les pierres, le sol et la mer de Canakkale avec du sang, de la vie, de la détermination et du courage. Avec le Siècle de la Turquie, notre objectif est d'être dignes de nos ancêtres qui se sont opposés aux plus grandes puissances du monde à Canakkale, ont mis à genoux les armées les plus modernes de l'époque et ont changé le cours de l'histoire", a-t-il ajouté.

"Malgré tous les défis et toutes les difficultés, nous restons déterminés à poursuivre cette lutte jusqu'à ce que la paix, l'harmonie et les valeurs humaines remplacent la guerre, le terrorisme et la violence, a assuré le président Erdogan.