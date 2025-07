Le consul général du Danemark à Istanbul, Thierry Hoppe, a déclaré que son pays souhaitait renforcer la coopération internationale avec la Turquie dans le domaine de la construction.

Dans une interview à l'Agence Anadolu (AA), le consul a indiqué que son pays souhaitait renforcer la coopération internationale avec la Turquie dans de nombreux domaines et régions du monde, en particulier en Afrique et en Asie centrale.

Il a souligné que le volume des investissements danois en Turquie s’élèvent à 840 millions de dollars.

Il a en outre précisé que les entreprises danoises en Turquie offrent des opportunités d'emploi à 46 000 personnes.

Enfin, le consul général a précisé qu'il souhaite, en coopération avec l'Union des entrepreneurs turcs, organiser une réunion avec des investisseurs turcs et danois, fin juin, pour discuter de la mise en œuvre de projets communs dans d'autres pays et renforcer la coopération entre les deux pays, dans les domaines de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction.