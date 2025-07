Le chef de l'État turc animait mercredi à Ankara une conférence de presse conjointe avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud, en visite officielle en Türkiye.

"En 2011, la Somalie était au bord de l'effondrement comme l'a noté la communauté internationale. Cette année, nous avons effectué une visite officielle en Somalie avec une importante délégation pour faire passer le message au monde que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs somaliens", a affirmé le président turc

Notant que les mesures conjointes prises entre 2010 et 2017 avec la Somalie ont aidé le pays à se revitaliser et à se développer davantage, Recep Tayyip Erdogan a indiqué que le volume du commerce bilatéral a atteint 363 millions de dollars l'année dernière, alors qu'il n'était que de 2 millions en 2013.

Situé sur une superficie de 80 000 mètres carrés, le plus grand bâtiment d'ambassade de Turquie au monde se trouve dans la capitale somalienne, Mogadiscio, a-t-il fait savoir, ajoutant que son pays en est fier.

L'isolement de la Somalie a pris fin après que Turkish Airlines a lancé des vols charters directs, selon Erdogan.

Turkish Airlines est la première compagnie internationale qui a commencé à opérer en Somalie après qu'une longue guerre civile ait éclaté dans ce pays de la Corne de l'Afrique en 1990.

La Turquie a étendu son soutien à la Somalie dans tous les domaines, des services de santé à l'éducation et au développement des infrastructures, a souligné Erdogan, précisant que l'aide humanitaire apportée à la Somalie au cours des dix dernières années a dépassé le milliard de dollars, a noté M. Erdogan.

"Jusqu'à présent, nous avons achevé la formation de 1 000 agents de police spéciaux en Somalie. La République de Turquie est déterminée à apporter son soutien dans sa lutte contre le terrorisme", a ajouté le président turc.

Pour sa part, Hassan Sheikh Mohamud a remercié la nation turque pour ses investissements en Somalie, exprimant sa gratitude à la Turquie et à son peuple pour les efforts déployés pour remédier à la situation humanitaire à laquelle son pays est confronté.

Notant que les dirigeants turcs et somaliens ont évoqué l'importance de la coopération dans les domaines du commerce, de la défense, de l'industrie et de l'éducation, Mohamud a déclaré que son pays considère la Turquie "comme un partenaire important" et un "ami indispensable au développement" de la Somalie.

La Somalie et la Turquie ont développé leur étroite amitié en 2011 après la visite du président turc dans le pays, premier dirigeant non africain à le faire depuis plus de 20 ans.