Dans un document obtenu par l'Agence Anadolu, la Maison Blanche a déclaré : "Le président Biden annoncera de nouveaux dons d’un total de 316 millions de dollars, pour soutenir le peuple palestinien, en plus des plus d'un demi-milliard de dollars que les États-Unis ont fourni au peuple palestinien depuis que l'administration Biden a rétabli le financement dont les Palestiniens avaient tant besoin".

Le même document a également expliqué que Biden annoncera plusieurs initiatives pour soutenir le peuple palestinien en "améliorant l'accès aux soins de santé et à la technologie ; en lançant la tant attendue connectivité numérique 4G à Gaza et en Cisjordanie ; en promouvant la croissance économique ; en fournissant des services vitaux aux réfugiés palestiniens pour réduire l'insécurité alimentaire et promouvoir le dialogue entre les peuples et soutenir la paix".

Le président américain se rendra à l'hôpital Al-Motala, (Augusta Victoria) à Jérusalem-Est, avant de rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas à Bethléem, en Cisjordanie.

Biden est arrivé mercredi en Israël et devrait s’envoler ce vendredi en direction de l'Arabie saoudite.

"Lors de sa visite à l'hôpital Augusta Victoria à Jérusalem-Est, le président annoncera que les États-Unis ont l'intention d'apporter une nouvelle contribution américaine pluriannuelle pouvant atteindre les 100 millions de dollars au réseau hospitalier de Jérusalem-Est, sous réserve de l'approbation du Congrès", a déclaré la Maison Blanche.

"Le président Biden annoncera 201 millions de dollars supplémentaires pour l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), afin de continuer à fournir des services vitaux aux réfugiés palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie", a-t-elle ajouté.

La Maison Blanche a également annoncé qu’"en réponse à l'insécurité alimentaire croissante des Palestiniens, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, le président Biden annoncera que les États-Unis vont fournir 15 millions de dollars d'aide humanitaire supplémentaire au profit des Palestiniens vulnérables".

L'administration de l'ancien président américain Donald Trump avait suspendu tout soutien financier aux Palestiniens.

La Maison Blanche a également noté qu'Israël s'était engagé à donner son feu vert pour "accélérer la transition tant attendue du service Internet de la 3G à la 4G en Cisjordanie et plus tard de la 2G à la 4G à Gaza", et ce, dans le but de "promouvoir les entreprises palestiniennes et d'améliorer la connectivité" pour les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza"

"Les équipes israéliennes et palestiniennes travailleront immédiatement ensemble pour commencer des études technologiques, dans le but de lancer une infrastructure 4G avancée, d'ici la fin de 2023. Cet engagement accélérera la transition numérique et favorisera une économie palestinienne plus connectée, créera des emplois et augmentera la productivité et les opérations en ligne dans les secteurs de la santé et de l'éducation", a fait savoir la Maison Blanche.

Toujours selon la Maison Blanche : "Le président Biden informera le président Abbas qu'Israël a l'intention de tenir la réunion du Comité économique conjoint avec les Palestiniens. La reprise des discussions par le biais du Comité économique conjoint constitue une demande de longue date de l'Autorité palestinienne".

La Maison Blanche a indiqué que le comité s'est réuni pour la dernière fois en 2009, il s’agit de l'entité autorisée selon les accords d'Oslo pour que le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne se réunissent afin de discuter des questions économiques communes, dont celles liées aux "eaux usées, à l'énergie propre et à d'autres mesures qui affectent la vie des Palestiniens en Cisjordanie".