Il est bien connu que le colonialisme, considéré dans le monde occidental, notamment en France, comme "l'idéologie consistant à aider innocemment les nations socialement, économiquement et politiquement en retard par rapport au monde civilisé", n'est pas perçu comme tel dans les pays africains où il est durement appliqué.

Il y a un siècle, cette mouvance recrutait encore des partisans même dans les pays colonisés dans un but de civilisation et de supériorité humanitaire et morale, mais est aujourd'hui considéré comme un crime contre l'humanité, notamment à la suite des crimes commis par la France.

Il existe un consensus dans les milieux intellectuels selon lequel la France a commis des crimes contre l'humanité dans le cadre de ses politiques coloniales. C'est aussi un fait qu'un point a été atteint que même les politiciens ne peuvent nier. En effet, les crimes contre l'humanité, dont beaucoup sont enregistrés dans les archives, sont révélés les uns après les autres.

Les crimes de la France en Afrique dans un passé récent

Ces crimes se sont poursuivis même à une époque récente. Par exemple, l'un des événements les plus douloureux auxquels les Africains ont été exposés est sans aucun doute le massacre de Thiaroye. Pendant la Seconde Guerre mondiale en effet, des soldats de nombreux pays africains ont donné leur vie sous l'uniforme militaire français après l'occupation allemande de la France. Pourtant, ces tirailleurs ont été soumis à un traitement tristement resté dans l’histoire.

Dans l'incident qui a eu lieu en novembre 1944, des soldats appartenant au bataillon de tireurs d'élite sénégalais sont rentrés dans leur pays après la guerre et ont exigé que leurs droits personnels soient accordés et que leurs salaires soient payés. La Gendarmerie française a répondu à cette demande inoffensive par le feu et, selon les historiens sénégalais, des centaines de soldats de ce pays ont été massacrés.

Il convient de noter à ce stade que des Sénégalais ont été assassinés. Selon les rapports, un certain nombre de soldats sénégalais capturés par les Allemands ont été éliminés parce qu'ils étaient soupçonnés de trahison.

Bien sûr, même dans ce cas, ils auraient au moins dû être jugés. Mais ils n'étaient même pas autorisés à réclamer leur juste salaire.

Un autre terrible incident a eu lieu en 1967 lorsque la région du Biafra a demandé son indépendance du Nigeria. En fait, le début des événements remonte à 1960. Le désir du gouvernement fédéral du Nigeria de se rapprocher des pays anglo-saxons (les États-Unis et le Royaume-Uni) a suscité une réaction de la France. En conséquence, le gouvernement de Gaulle a secrètement envoyé des armes à la région du Biafra, déclenchant ainsi une guerre civile.

En d'autres termes, les Nigérians ont été punis.[3] Il existe une allégation sérieuse selon laquelle une unité appelée "France-Afrique" au sein des Affaires étrangères s'intéresse particulièrement à ces politiques et que la France n'hésite pas à prendre des initiatives opérationnelles si nécessaire pour sa présence en Afrique, presque comme une organisation de contre-guérilla. En conséquence, des milliers d'Africains ont été condamnés à mort à la suite de conflits au nom d'ambitions colonialistes.

Plus récemment, le soutien de la France aux Hutus sous l'ancien président français François Mitterrand, qui a conduit au massacre de plus de 800 000 Tutsis au Rwanda, reste dans les mémoires et continue d'être un sujet de débat dans la politique française entre colonialistes et militants des droits de l'homme.

Paris semble avoir admis, bien qu'à demi-mot, qu'elle a provoqué le génocide au Rwanda.

La France a toujours la main sur l'Afrique

Il est difficile d'imaginer que le calvaire du continent africain prendra fin de sitôt. Ni en France, ni parmi les défenseurs des droits de l'homme, il n'existe de consensus sur la manière de lutter contre les crimes contre l'humanité commis en Afrique ou d’en punir les auteurs.

L'impact de l'approche déformée des Africains et de la perspective humanitaire déformée ne peut être nié. On ne sait pas sur quelles recherches anthropologiques et sociologiques elle se fonde, mais la définition des "personnes peu qualifiées" - qui est également contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme - apparaît toujours dans la presse d'extrême droite. Par exemple, l'opinion publique et les politiciens n'ont pas réagi comme il se doit aux viols d'enfants au Mali lors des opérations Barkhane lancées par la France ; au contraire, les médias audiovisuels et la presse écrite ont tenté d'étouffer l'affaire.

En outre, la tentative d'expliquer scientifiquement la cruauté à laquelle les enfants maliens ont été exposés lors des débats publics s’est inscrite dans l'histoire comme une ignorance absolue. Les efforts des soi-disant intellectuels pour attribuer le viol au fait que les soldats français étaient loin de leur patrie et les dommages causés par les conditions climatiques sur la psychologie humaine n'ont pas échappé à l'attention. Par conséquent, il est significatif qu'ils essaient de justifier les violeurs. En réalité, il est possible d'affirmer qu'ils reflètent la société à travers ce genre de conduite.

Il convient de noter que, ces dernières années, le traitement inhumain subi par les Africains a été sérieusement mis en évidence. En outre, nous constatons que des questions telles que "La France est-elle en train de perdre l'Afrique ?", "De nouveaux rapports de force socio-politiques sont-ils en train de s'établir en Afrique ?", "Pourquoi les Africains sont-ils hostiles à la France ?" sont largement exprimées dans la politique intérieure et extérieure française.

Bien sûr, la France, qui a une histoire coloniale de près de deux siècles et qui a utilisé au maximum ses ressources matérielles et humaines pendant cette période, est sensible à l'Afrique.

À cet égard, on constate que les hommes d'État français se rendent fréquemment dans les pays africains. Enfin, le 26 juillet, le président Emmanuel Macron a entamé une vaste tournée africaine. Notons que Macron, qui s'est d'abord rendu au Cameroun puis au Bénin, a mis l'accent sur la coopération en matière d'agriculture et de lutte contre le terrorisme. D'autre part, compte tenu du fait que la Russie, la Chine et le Brésil augmentent leur présence en Afrique jour après jour, il est évident que cette visite revêt une grande importance.

Entre-temps, il est possible de voir dans la présence du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée africaine, le signe d'un éventuel conflit entre la Russie et la France au sujet de l'Afrique. Il est évident que cela n'augure rien de bon pour l'Afrique. Non seulement l’Afrique, mais le monde entier sera affecté de manière négative lorsque le continent, malgré son potentiel agricole et économique et ses ressources naturelles et humaines, deviendra le théâtre de ces conflits d’influence.