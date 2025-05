Un groupe de mille réservistes et anciens réservistes de l'armée de l'air israélienne a demandé jeudi le retour de tous les prisonniers détenus dans la bande de Gaza, "même si cela signifie la fin de la guerre".





"La poursuite de la guerre ne fait avancer aucun des objectifs déclarés de la guerre et entraînera la mort des otages, des soldats de l'armée israélienne et des civils innocents", peut-on lire dans une lettre publiée par les réservistes dans les médias israéliens.





La lettre appelle au "retour immédiat" des captifs israéliens de Gaza, affirmant que la guerre se poursuit pour des "intérêts politiques et personnels".





"Seul un accord peut permettre le retour des otages en toute sécurité, alors que la pression militaire conduit principalement à l'assassinat d'otages et à la mise en danger de nos soldats", affirment les réservistes, qui appellent les Israéliens à “se mobiliser pour l'action”.





Parmi les signataires de la lettre figure l'ancien chef de l'armée Dan Haloutz.





Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié les signataires de la lettre de "groupe d'extrémistes marginaux". Les signataires "sont un groupe d'extrémistes marginaux qui tentent une fois de plus de briser la société israélienne de l'intérieur", a-t-il indiqué dans un communiqué.





Il a accusé les signataires d'"agir dans un seul but : faire tomber le gouvernement. Ils ne représentent ni les soldats, ni l”opinion publique".





Le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé que cette lettre sapait la "légitimité" de la guerre israélienne contre Gaza et a exhorté les chefs de l'armée de terre et de l'armée de l'air à traiter la question "de la manière la plus appropriée".





Selon le quotidien israélien Haaretz, le chef de l'armée de l'air a décidé de licencier les réservistes actifs qui ont signé la lettre, sans mentionner leur nombre.





Israël estime que 59 otages sont toujours détenus à Gaza, dont au moins 22 sont en vie.









L'armée israélienne a repris son assaut meurtrier sur Gaza le 18 mars et a depuis tué plus de 1 500 personnes, en a blessé 3 800 autres et a fait voler en éclats l'accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers qui avait été signé en janvier.





La semaine dernière, M. Netanyahu a promis d'intensifier les attaques contre Gaza, alors que des efforts sont en cours pour mettre en œuvre le plan du président américain Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens de l'enclave.





Plus de 50 800 Palestiniens ont été tués à Gaza dans un assaut israélien brutal depuis octobre 2023, la plupart d'entre eux étant des femmes et des enfants.





En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.





Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison dela guerre qu'il mènecontre l'enclave.