Connue pour la grande variété de ses destinations, allant des stations balnéaires comme Bodrum, à des sites historiques et archéologiques comme Ephèse à Izmir, en passant par des merveilles naturelles comme la Cappadoce, la Turquie poursuit son ascension comme destination touristique privilégiée au niveau mondial.

Selon les dernières données du ministère de la Culture et du Tourisme, le nombre d'étrangers ayant visité la Turquie au cours des 6 premiers mois de l'année a augmenté de 185,72 % par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 16 millions 365 mille 80.

Les touristes allemands en position de leader

Au cours de la période de janvier à juin 2022, les allemands arrivent en tête du classement.

Près de 2 millions de touristes allemands ont visité la Turquie suivis de près de 1,5 million de Russes. Le nombre de visiteurs étrangers en Turquie en juin 2022 a augmenté de 144,91 % par rapport au même mois de l'année précédente avec près de 5 millions de visiteurs.

Selon l'Institut turc des statistiques, les recettes touristiques ont également augmenté de 190,2 % entre avril et juin par rapport au même trimestre de l'année précédente pour atteindre près de 8 milliards dollars.

Voyages, divertissements, activités sportives et culturelles

Les étrangers ont principalement visité la Turquie pour "des voyages, des divertissements, des activités sportives et culturelles". Les touristes étrangers ont visité la Turquie avec 70,4 % principalement pour "des voyages, divertissements, activités sportives et culturelles" ainsi que pour des "visites à des parents et amis" et des "achats".

En revanche, 57,9 % des citoyens turcs résidant à l'étranger sont venus en Turquie principalement pour "rendre visite à des parents et amis".

Une des 10 premières destinations de tourisme médical

Célèbre pour ses plages le long de la côte méditerranéenne, la Turquie est également l'un des pays préférés pour des soins médicaux, de la transplantation d'organes aux opérations esthétiques.

Selon Patients Beyond Borders (PBB), une organisation spécialisée dans le tourisme médical et dont le siège se trouve aux États-Unis, la Turquie a fait partie des 10 premières destinations mondiales concernant le tourisme médical en 2020. D’après les données de l'Institut turc des statistiques, 642 444 personnes sont venues en Turquie en 2021 pour le tourisme médical en dépensant 1,48 milliard de dollars.

Dr. Servet Terziler, président de l'Association turque du tourisme de santé, justifie le succès de la Turquie par le développement de la chirurgie esthétique. "Au début des années 2000, les gens venaient rarement dans notre pays. Un certain nombre de médecins essayaient de faire leurs propres promotions pour faire venir des patients. Cependant, les très bons résultats de la greffe de cheveux et les magnifiques résultats de nos précieux professeurs en chirurgie esthétique ont commencé à retenir progressivement l'attention. Après 2010, une accélération a commencé. Il a explosé en 2015. C'était un tournant très important pour nous" a-t-il déclaré à TRT Haber, la chaîne nationale publique turc.

La Turquie est attractive notamment grâce à sa géographie qui permet aux personnes venant d’Asie occidentale, d’Afrique du Nord et de l’Europe de s’y rendre facilement à moins de 4 heures de vol.

Outre les opérations esthétiques, des services de santé généraux sont également proposés. "Un nombre considérable de greffes d'organes, de greffes de reins et de greffes de foie sont effectuées dans notre pays. En outre, les interventions chirurgicales pour l'obésité, les opérations chirurgicales pour le diabète, ainsi que le traitement du cancer, la greffe de moelle osseuse, certaines procédures difficiles dans le monde, telles que la chirurgie, sont réalisées avec succès et à des prix abordables dans notre pays " a ajouté Terziler.

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, la Turquie, qui compte 15 types de tourisme dont le tourisme d’hiver, de croisière, de croyance, de montagne ainsi que la route de soie, fait partie des 5 premiers pays les plus visités en 2021