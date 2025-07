Jeudi, le navire a traversé le détroit d'Istanbul après son inspection hier mercredi par des membres du Centre conjoint de coordination.

Le navire céréalier doit poursuivre son voyage vers le port libanais de Tripoli.

Le 22 juillet, sous les auspices du Président Recep Tayyip Erdogan et du Secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, la cérémonie de signature du "Document sur l'initiative pour la sécurité du transport de céréales et de denrées alimentaires depuis les ports ukrainiens", entre la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'Organisation des Nations unies, a eu lieu à Istanbul.

L'accord garantit la sécurisation des exportations de céréales bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire (Europe de l'Est) vers le reste du monde.

Selon les termes de l'accord, les navires et leur chargement doivent être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre conjoint de coordination.

Composé de 5 représentants de la Turquie, de la Russie, de l’Ukraine et de l’ONU, le Centre de coordination conjoint a été inauguré la semaine dernière à l'intérieur du campus de l'Université de la Défense nationale à Istanbul pour assurer la sécurité de l'expédition des produits céréaliers depuis les ports ukrainiens.