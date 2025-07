"Je vais essayer d'apporter [en Turquie] le football que j'ai en tête et j'espère que ce sera une saison pleine de succès", avait déclaré l'ex-entraîneur de la Juventus Turin, veste bleue et chemise blanche immaculée, lors de sa présentation à la presse mi-juin dans un hôtel chic d'Istanbul.

Propulsé sur le banc de la Vieille Dame son diplôme d'entraîneur à peine obtenu, l'Italien n'avait pu faire mieux pour sa première saison en tant que coach, quatrième de Serie A, interrompant une enfilade historique de neuf titres consécutifs de champion d'Italie des Bianconeri.

Remercié en mai 2021 par la Juve, le "Maestro" reprendra du service dimanche 7 août. Ses joueurs, 8e de la Süper Lig la saison passée, accueilleront Alanyaspor pour l'ouverture du championnat.

Un premier test face à une équipe dirigée par Francesco Farioli, un autre Italien passé lui aussi par le banc de Fatih Karagümrük l'an dernier.

Dans le quartier populaire de Karagümrük, fief du club sur la péninsule historique d'Istanbul, Tarik Odman se félicite de cette arrivée --jugée surprenante par certains-- de l'ex-champion du monde, dont l'assurance balle au pied lui a valu le surnom de "Basbakan" ("Premier ministre") en Turquie.

"Tout bon joueur ne devient pas forcément un bon entraîneur. Mais c'est énorme qu'il soit là. Si un des Trois Grands [Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, NDLR] l'avait recruté, les journaux ne parleraient que de ça", assure à l'AFP le sexagénaire, supporter rouge et noir depuis son enfance, d'une voix exaltée en sirotant son thé au café du club.

Promu en première division turque en 2020 après vingt-six années d'absence, Fatih Karagümrük est un club de quartier qui peine à rameuter les foules.

Son stade historique --une pelouse ceinte de trois maigres tribunes et d'une enfilade d'immeubles multicolores-- n'est pas homologué pour la Süper Lig, obligeant l'équipe à s'exiler au stade olympique Atatürk les jours de matchs, à 20 kilomètres de son public.

Là où, avec l'AC Milan en 2005, Pirlo a perdu une finale légendaire de Ligue des champions face à Liverpool après que lui et ses coéquipiers eurent mené 3-0 à la pause.

"Le fait que nous n'ayons pas notre propre stade, notre propre centre d'entraînement ni même un bus à notre nom a rendu les négociations difficiles", a reconnu le vice-président du club stambouliote, Serkan Hurma, lors de la conférence de presse de présentation d'Andrea Pirlo.

"Se retrouver chaque jour avec un programme d'entraînement incertain est triste et humiliant pour notre club", a-t-il déploré dans un communiqué.

Tarik Odman, dont le grand-père fut président du club, regrette l'époque où les supporters n'avaient que quelques centaines de mètres à faire pour encourager les joueurs.

Le journaliste sportif turc Alp Ulugay voit la Turquie comme "une opportunité de renaissance" pour l'ex-meneur de la Juve et de l'AC Milan, qui a remporté une Coupe du monde, deux Ligues des champions et six championnats d'Italie en tant que joueur.