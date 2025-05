L'université publique La Sapienza à Rome a annoncé vendredi l'annulation d'une conférence organisée par une association d'étudiants pro-palestiniens pour présenter un ouvrage du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, tué par l’armée israélienne en octobre dernier.

Le "Mouvement des étudiants palestiniens en Italie" avait programmé cette conférence le 5 mars, sous le titre "Palestine et résistance, une voix de l'intérieur", au département de Physique de l'université, avec la participation du directeur du quotidien en ligne La Luce, Davide Piccardo.

Le livre de Yahya Sinwar, "L'épine et l'oeillet", est publié par la maison d'édition de ce même quotidien qui se présente comme un média indépendant fournissant une "information approfondie et vérifiée sur le monde islamique et la communauté musulmane en Italie".

"Cet événement représente une occasion importante pour approfondir la compréhension de la question palestinienne et les dynamiques qui sous-tendent le génocide de Gaza et le nettoyage ethnique en cours dans le reste de la Palestine", expliquaient les organisateurs de la manifestation.

La Sapienza, l'une des plus anciennes et des plus grandes universités au monde avec 150.000 étudiants, a annoncé vendredi "la révocation de l'autorisation" accordée pour la tenue de l’événement.

Jusqu’où ira “le monde libre” pour faire taire les voix pro-palestiniennes La répression violente des dernières manifestations en soutien à la population de Gaza et le harcèlement judiciaire des militants pro-palestiniens reflètent une tendance inquiétante en Europe occidentale 🔗

Noemi Di Segni, présidente de l'Union des communautés juives d'Italie avait dénoncé "une initiative dangereuse" de nature à justifier "la matrice du terrorisme organisé".

Considéré comme l'architecte de l'attaque sans précédent du 7 Octobre 2023 contre Israël, Yahya Sinwar a été tué en octobre 2024 dans une opération de l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza.

Après le 7 octobre, Israël a lancé une guerre sans merci sur l’enclave de Gaza tuant au moins 48.319 personnes, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé jugées fiables par l'ONU, et plongé le territoire palestinien dans un désastre humanitaire.