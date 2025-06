Le président turc Recep Tayyip Erdogan a fermement condamné les frappes aériennes israéliennes contre l'Iran, les qualifiant “d'escalade dangereuse menaçant la stabilité régionale et mondiale”.

"Israël a porté sa stratégie visant à noyer notre région – en particulier Gaza – dans le sang, les larmes et l'instabilité à un niveau très dangereux ce matin”, a-t-il indiqué dans une déclaration publiée vendredi sur son compte officiel X.

Il a qualifié les frappes contre l'Iran voisin de "provocation manifeste au mépris du droit international", soulignant qu'elles interviennent à un moment critique où les négociations nucléaires s'intensifient et où la pression internationaleaugmente face aux actions d'Israël à Gaza.

"Ces attaques révèlent l'état d'esprit illégal du gouvernement Netanyahu", a estimé Erdogan, avertissant que les "actions irresponsables et agressives" d'Israël poussaient la région et le monde vers la catastrophe.

"Nous condamnons fermement les attaques odieuses contre notre voisin, l'Iran."

Appelant la communauté internationale à agir, Erdogan a déclaré : "La communauté internationale doit mettre un terme au comportement odieux d'Israël, qui menace la stabilité régionale et mondiale. Les attaques lancées par Netanyahu et son réseau de massacres, qui embrasent la région, doivent cesser immédiatement."

Il a réitéré la position de la Turquie contre toute nouvelle escalade au Moyen-Orient : "Une fois de plus, nous déclarons que nous ne voulons pas de nouvelles effusions de sang, de destructions et de conflits au Moyen-Orient."



Erdogan a conclu en exprimant sa solidarité avec l'Iran : "La Turquie condamne fermement les attaques odieuses contre notre voisin, l'Iran. Nous présentons nos condoléances au peuple iranien ami et frère, et souhaitons la miséricorde divine à ceux qui ont perdu la vie et un prompt rétablissement aux blessés."