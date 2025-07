Louncény Camara, ancien ministre sous Alpha Condé et ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), "est décédé cette nuit en détention, suite à un AVC", a rapporté samedi soir, le journal guinéen Kalenews.

Dans un article publié dimanche, le journal local "Lekaloum" a rapporté, pour sa part, que "son frère Ibrahima Camara alertait, il y a quelques heures, sur la santé dégradée de l’ex-président de la CENI" de la Guinée "et avait sollicité une évacuation à l’étranger".

"Il a fait sa première crise et a été urgemment évacué au Centre hospitalo-universitaire Ignace Deen, deux semaines après, il recouvra sa santé à 50 pour cent, mais physiquement en le voyant, il est malade. C’est hier, vendredi 19 Août, que le pire s’est produit toujours au Centre hospitalier universitaire Ignace Deen vers 9H30. Il a fait sa crise d’AVC", confiait Camara à "Mosaiqueguinee.com".

Syndicaliste à la base, Louncény Camara a été successivement président de la Commission électorale nationale indépendante, ministre du Tourisme, de l’Hôtellerie et de l’Artisanat, ministre des Pêches et de l’Économie maritime et ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat avant d’être député à l’Assemblée nationale.

Il était "un fidèle lieutenant de l’ancien président guinéen Alpha Condé et inconditionnel du RPG (ex-parti au pouvoir)", selon le journal "Media Guinée".

Poursuivi pour détournement de deniers publics et autres infractions économiques et financières, il avait été placé sous mandat de dépôt le 28 avril dernier à la maison centrale de Coronthie.

Tout comme Louncény, plusieurs anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé tel que l’ancien Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana, et plusieurs autres avaient été auditionnés le mercredi 6 avril devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) et placés sous mandat de dépôt.

"Convoqués à la Direction Centrale des Investigations de la Gendarmerie depuis le lundi 4 avril, l’ancien Premier ministre, Kassory Fofana, l’ancien patron des affaires présidentielles et ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, celui de l’Environnement, Oyé Guilavogui et l’ancien ministre des Hydrocarbures, Djakaria Koulibaly n’ont pu retourner à leurs domiciles respectifs ce mercredi 6 avril", ils "ont été déposés à la Maison Centrale de Coronthie, dans la commune de Kaloum", avait indiqué le 6 avril, le site "Guinée News".

Ces anciens dirigeants du régime d’Alpha Condé sont accusés de faits présumés de "détournement de fonds publics, de blanchiment d’argent, de vol et de complicité active dans la dilapidation de deniers publics".

Après avoir pris le pouvoir le 5 septembre 2021, les militaires ont annoncé que la lutte contre la corruption réputée endémique dans le pays était l’un de leurs grands combats.