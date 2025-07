Israël est responsable de "l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne", a affirmé la rapporteuse spéciale des Nations unies sur les Territoires palestiniens occupés. Elle a accusé Tel-Aviv d'avoir transformé Gaza en terrain d'expérimentation et a appelé à une action internationale de grande envergure, notamment un embargo international total sur les armes et la suspension des relations commerciales et d'investissement.

"La situation dans les Territoires palestiniens occupés est apocalyptique", a déploré Francesca Albanese au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, lors de la présentation de son dernier rapport jeudi.



"À Gaza, les Palestiniens continuent de subir des souffrances inimaginables. Israël est responsable de l'un des génocides les plus cruels de l'histoire moderne."



Albanese a indiqué que les chiffres officiels faisaient état de plus de 200 000 Palestiniens tués ou blessés, mais que les principaux experts de la santé estiment que "le bilan réel est bien plus élevé".

Elle a dénoncé la "Fondation humanitaire pour Gaza", le nouveau mécanisme d'aide israélien à Gaza, qui a fait des centaines de morts à ce jour, la qualifiant de "piège mortel conçu pour tuer ou forcer à fuir une population affamée, bombardée et émaciée".

S'appuyant sur les bénéfices du génocide, elle souligne les gains économiques réalisés pendant la guerre, notant qu'au cours des 20 derniers mois, les fabricants d'armes ont engrangé d'énormes profits en fournissant à Israël les armes utilisées pour bombarder Gaza.

"Les fabricants d'armes ont réalisé des profits quasi records en équipant Israël d'armes de pointe pour larguer 85 000 tonnes d'explosifs – six fois la puissance d'Hiroshima – et détruire Gaza", a-t-elle déclaré.

Le rapport souligne également une hausse de 213 % à la Bourse de Tel-Aviv depuis octobre 2023, décrivant un contraste saisissant : "Un peuple enrichi, un peuple anéanti."

Dénonçant Israël qui utilise la guerre pour "tester de nouvelles armes, des systèmes de surveillance personnalisés, des drones meurtriers et des systèmes radar", Albanese a averti que l'absence de défense de la Palestine en avait fait "un laboratoire idéal pour le complexe militaro-industriel israélien".

Elle a cité 48 acteurs du secteur privé, dont des fabricants d'armes, des banques, des entreprises technologiques, des géants de l'énergie et des institutions universitaires, affirmant qu'ils sont directement liés à une "économie d'occupation" plus vaste qui soutient les actions de l'État israélien.



"Les armes et les systèmes de données brutalisent et surveillent les Palestiniens", a-t-elle déclaré. "Les colonies se multiplient, financées par les banques et les assureurs, alimentées par les énergies fossiles et normalisées par les plateformes touristiques, les chaînes de supermarchés et les institutions universitaires."

Responsabilité

En vertu du droit international, a-t-elle rappelé, même un lien minime avec ce système implique une responsabilité claire. "Il incombe à première vue à chaque État et à chaque entreprise de s'abstenir complètement de toute relation avec cette économie d'occupation, ou d'y mettre fin."



Dans un appel direct aux États membres de l'ONU, Mme Albanese a appelé à des mesures audacieuses : "Les États membres doivent imposer un embargo total sur les armes à Israël, suspendre tous les accords commerciaux et les relations d'investissement, et faire en sorte que les entreprises soient tenues responsables de leur implication dans de graves violations du droit international."

Elle a également appelé les entreprises à agir, soulignant : "Les entreprises doivent cesser d'urgence toute activité commerciale et mettre fin à toute relation directement liée aux violations des droits humains et aux crimes internationaux contre le peuple palestinien, qui y contribuent ou les provoquent."

Mme Albanese a déclaré qu'elle ne croyait plus que l'ignorance ou l'idéologie puissent expliquer l'inaction mondiale. "Face à un génocide – si visible, si diffusé en direct – ces explications sont insuffisantes."

Elle a conclu en appelant la société civile à jouer son rôle : "Les syndicats, les avocats, les groupes de la société civile et les citoyens ordinaires devraient encourager un tel changement de comportement de la part des entreprises et des gouvernements en faisant pression pour le boycott, le désinvestissement, les sanctions et la responsabilisation. La suite dépend de nous tous."