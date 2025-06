Le président turc Recep Tayyip Erdogan a eu des entretiens téléphoniques avec ses homologues iranien Masoud Pezeshkian et russe Vladimir Poutine pour discuter du conflit israélo-iranien en cours et des enjeux régionaux et mondiaux.

Erdogan a réitéré la volonté de la Turquie de contribuer à l'apaisement des tensions, mis en garde contre les dangers d'une guerre régionale plus large et exhorté toutes les parties à retourner au dialogue et à la diplomatie.

Lors de son entretien téléphonique avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian, Erdogan a évoqué l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran. Il a à ce titre fait part de la disposition de la Turquie à jouer un rôle de médiateur pour contribuer à l'apaisement du conflit et soutenir la reprise des négociations nucléaires, a indiqué la Direction de la communication de la présidence turque.

Le dirigeant turc a indiqué avoir été en contact avec divers dirigeants et souligné l'importance qu'Ankara accorde à la préservation de la paix et de la stabilité dans la région.

Entretien téléphonique avec Poutine

Le chef d’Etat turc a également abordé avec le président Poutine l'escalade du conflit israélo-iranien et des questions régionales plus larges.



Il a mis en garde contre les menaces que constitue le cycle de violence déclenché par les attaques israéliennes contre l'Iran sur la sécurité de toute la région, affirmant que le mépris d'Israël pour le droit international représente un risque évident pour l'ordre mondial.



Erdogan a insisté sur l'urgence de la diplomatie, soulignant que la région ne pouvait pas subir une nouvelle guerre.

Mettant en avant les efforts diplomatiques actifs de la Turquie, le dirigeant turc a souligné que la résolution des problèmes avec l'Iran passait par le dialogue et a exhorté toutes les parties à revenir rapidement à la table des négociations.

Il a également mis en garde contre le fait que les récentes attaques puissent détourner l'attention de la crise humanitaire actuelle à Gaza, avertissant qu'Israël pourrait tenter de créer des situations irréversibles sur le terrain.

Le président Poutine a fait écho aux préoccupations d'Erdogan, relevant la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et la création d’un espace pour des solutions diplomatiques.

Tensions croissantes dans la région

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis vendredi, après qu'Israël a lancé des frappes aériennes coordonnées sur plusieurs sites en Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, incitant Téhéran à riposter.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 24 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans des attaques de missiles iraniennes depuis vendredi.

L'Iran, pour sa part, a déclaré qu'au moins 224 personnes ont été tuées et plus de 1 000 autres blessées lors de l'assaut israélien.