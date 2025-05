Nawaf Salam, ancien président de la Cour internationale de Justice, a été nommé Premier ministre du Liban le 13 janvier 2024. Cette nomination intervient dans un contexte de crise économique sévère au Liban, marquée par une inflation galopante, une dévaluation massive de la monnaie locale et une augmentation du taux de chômage. Le pays est également confronté à une dette publique écrasante et à une infrastructure en déclin.

En tant que Premier ministre, Nawaf Salam est chargé de mettre en œuvre des réformes économiques et politiques cruciales pour stabiliser l'économie. Cela inclut la restructuration du secteur bancaire, la lutte contre la corruption endémique et l'amélioration de la transparence gouvernementale. Les réformes visent également à attirer l'aide internationale et à restaurer la confiance des investisseurs étrangers.