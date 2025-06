Les forces armées iraniennes ont lancé ce qu'elles ont décrit comme une frappe de missiles "dévastatrice et puissante" contre la base aérienne américaine d'Al-Odeid au Qatar, ainsi que contre d'autres sites militaires régionaux.

La télévision d'État iranienne a confirmé l'opération lundi, citant des sources militaires qui ont indiqué que l'attaque était une réponse directe à un incident non spécifié sur le territoire iranien.

"Nous ne laisserons aucune attaque sur le territoire iranien sans réponse, quelles que soient les circonstances", a déclaré l'armée iranienne dans un communiqué diffusé peu après la frappe.

Le Qatar se réserve le droit de réponse

Le ministère de la Défense qatari a affirmé que la défense aérienne nationale avait intercepté les missiles iraniens ciblant la base aérienne américaine d’Al-Odeid et qu'aucune victime n'avait été signalée suite à l'attaque.



Le ministère des Affaires étrangères a, de son côté, condamné les attaques iraniennes, dénonçant une “violation flagrante de sa souveraineté“, ajoutant qu’il se réserve le droit de réagir.

La base d'Al-Odeid, située à l’ouest de Doha, constitue un pôle majeur des opérations militaires américaines dans la région.

Condamnations arabes

L'Arabie saoudite a fermement condamné l'attaque de missiles iraniens en la qualifiant d'"agression" injustifiable.

Le Royaume "condamne et dénonce avec la plus grande fermeté l'agression menée par l'Iran contre l'État frère du Qatar, considérée comme une violation flagrante du droit international et des principes de bon voisinage, ce qui est inacceptable et injustifiable en toutes circonstances", a annoncé le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le ministère de l'Intérieur de Bahreïn a émis une alerte exhortant les habitants à rester calmes et à se mettre à l'abri après que des sirènes d'alerte ont retenti dans tout le pays.

Pendant ce temps, le Bahreïn et le Koweït ont fermé leur espace aérien.

Mobilisation à Washington

À Washington, le président Donald Trump s’est réuni dans la salle de crise avec le secrétaire à la Défense et d’autres hauts responsables militaires pour évaluer la situation.



La Maison Blanche et le Pentagone sont "conscients des menaces potentielles pesant sur la base aérienne d'Al-Odeid au Qatar et les surveillent de près", a indiqué un haut responsable de la Maison Blanche.