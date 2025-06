La Turquie se prépare à jouer un rôle plus actif en Antarctique, dans le but d'obtenir un statut consultatif dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique, a déclaré le ministre de l'Industrie et de la Technologie du pays.

Lors de la 47e réunion consultative du Traité sur l'Antarctique à Milan, en Italie, Fatih Kacir a organisé une réception au consulat général de Turquie dans la ville, rencontrant des délégués de 28 pays.

S'exprimant lors de la réception, Kacir a déclaré : “Sur la base de l'expertise scientifique, de l'expérience diplomatique et de la maturité institutionnelle que nous avons acquises jusqu'à présent, la Turquie se prépare à demander le statut consultatif dans le cadre du système du Traité sur l'Antarctique”.

Il a déclaré que cette étape permettrait à Ankara de jouer un rôle plus actif dans la définition de l'avenir du continent et offrirait de nouvelles opportunités de partager ses capacités plus largement.

“Comme vous le savez, l'Antarctique, le continent blanc, revêt une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Tant en termes de recherche scientifique que d'intérêts stratégiques, l'Antarctique jouera un rôle crucial à l'avenir. La Turquie accorde la priorité à la recherche scientifique dans ce processus”, a déclaré Kacir à l'agence Anadolu.

Statut consultatif

Soulignant les efforts de recherche polaire de la Turquie depuis 2017, il a noté que plus de 200 scientifiques turcs ont mené plus de 150 projets en Antarctique et dans l'Arctique, avec même des lycéens participant à travers le premier événement technologique, aéronautique et spatial du pays, TEKNOFEST.

Le ministre a réitéré l'objectif de la Turquie d'obtenir le statut consultatif dans le cadre du Traité sur l'Antarctique et a souligné l'importance de la coopération internationale, citant des accords avec 13 pays.

Il a souligné le projet d'établir une base scientifique turque en Antarctique pour soutenir la recherche internationale sur le climat, la qualifiant de source de fierté nationale.

“Parmi les pays observateurs, la Turquie est en tête dans la recherche en Antarctique ; c’est notre plus grande force dans la recherche du statut consultatif”, a-t-il déclaré.

Kacir a ajouté que les efforts se poursuivront sous la coordination de l'Institut de recherche polaire de l'Institut turc de recherche scientifique et technologique (TUBITAK) et sous la direction du président turc Recep Tayyip Erdogan pour faire de la Turquie un acteur clé de la science polaire.