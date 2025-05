Les forces israéliennes ont tué 24 femmes journalistes palestiniennes lors de leur guerre génocidaire contre Gaza, a déclaré, ce samedi, le chef du Bureau des médias du gouvernement à Gaza.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Salama Maarouf a affirmé que ces assassinats constituaient une violation du droit humanitaire international, soulignant qu’ils s’étaient produits sous les yeux du “monde libre, qui prétend défendre les droits des femmes et la protection des journalistes”.

“Leur statut de femmes n’a pas pu les protéger de l’armée israélienne, pas plus que leur immunité journalistique n’a pu les préserver de cette entité meurtrière”, a-t-il ajouté.

Maarouf a également accusé la communauté internationale de “ne pas avoir pris de mesures concrètes”, estimant que “de nombreuses réactions se sont limitées à de simples déclarations de condamnation”, qu’il a jugées “hypocrites et insuffisantes”.

La bande de Gaza a été ravagée par la guerre israélienne, avec les femmes et les enfants en première ligne des violences. Ensemble, ils représentent 70% du bilan total des victimes, qui s’élevait à 46 960 morts au 19 janvier 2025, selon un rapport du Bureau central palestinien des statistiques.

Un accord de cessez-le-feu et un échange de prisonniers sont en vigueur à Gaza depuis le 19 janvier, mettant fin à la guerre brutale menée par Israël, qui a coûté la vie à plus de 48 400 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également l’objet d’une accusation de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa campagne militaire.