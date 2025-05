La campagne électorale s’étalera sur cinq semaines, soit la durée la plus courte autorisée par la loi canadienne. Un mois et une semaine de campagne électorale et les Canadiens vont devoir choisir leurs représentants lors d’un scrutin qui va se dérouler dans un contexte très particulier avec un voisin américain menaçant d’annexer le pays et agitant toujours la menace de relever les tarifs douaniers.

Les trois principaux chefs de parti savent que, dans l'esprit des Canadiens, cette élection se résume à Trump.

Aussi bien le néophyte politique Carney que les conservateurs dirigés par Pierre Poilievre et Jagmeet Singh et son parti néo-démocrate (NPD) promettent d’ores et déjà de tenir tête à Trump.

Lors d'une conférence de presse annonçant la date des élections, Carney s'en est pris au nouveau président américain. “Il veut nous briser pour que l'Amérique puisse nous posséder”, a-t-il déclaré.

"Nous faisons face à la crise la plus importante de notre existence à cause des actions commerciales injustifiables du président Trump et ses menaces à notre souveraineté", a déclaré Mark Carney lors de l’annonce de ces législatives anticipées.

"Il y a tellement plus à faire pour sécuriser le Canada. Investir dans le Canada, construire le Canada, unifier le Canada. C'est pourquoi je demande un mandat fort et positif de mes compatriotes canadiens."

Le parti libéral est minoritaire au Parlement mais depuis la démission de Justin Trudeau, il est remonté dans les sondages et devance le parti conservateur. Le Premier ministre espère donc profiter de la vague “nationaliste” et anti-Trump qui a lieu en ce moment au Canada.

Discours anti-Trump obligatoire dans cette campagne

Pierre Poilievre du parti conservateur est présenté par ses adversaires comme un politicien de carrière, ayant été élu député à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui âgé de 45 ans, ses détracteurs affirment qu'il n'a jamais occupé de véritable emploi dans le secteur privé. Il est connu pour ses critiques agressives à l'encontre des libéraux au Parlement.

Il a déclaré lors d'une conférence de presse, dimanche, qu'il se concentrait sur la menace Trump, et a qualifié les dix dernières années sous Trudeau de “décennie libérale perdue”.

Singh, 46 ans, a dirigé le NPD depuis 2017, mais n'a jamais réussi à remporter de victoire électorale au niveau fédéral.

Le Canada cherche déjà des alliés outre-Atlantique

Les États-Unis ont imposé des tarifs douaniers de 25 % sur l'acier et l'aluminium canadiens et menacent d'imposer des tarifs plus larges sur toutes les exportations canadiennes à partir du 2 avril.

En réponse, Carney et les dirigeants provinciaux ont convenu d'accélérer les plans pour un corridor national de commerce et d'énergie afin d'améliorer les chaînes d'approvisionnement intérieures et de réduire la dépendance aux marchés américains.

Dès sa nomination, Mark Carney s’est rendu à Paris le 17 mars et à Londres le lendemain. Pour augmenter son indépendance face aux États-Unis, notamment en matière de défense, Ottawa souhaite rejoindre le programme d’investissements en dépenses militaires de l’Europe. L’information a été confirmée par la ministre des Affaires internationales, Mélanie Joly.