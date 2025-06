Netanyahu a confirmé qu’Israël soutient un groupe armé actif dans la bande de Gaza et opposé au mouvement de résistance palestinien Hamas, après qu’un ancien ministre israélien a déclaré qu’Israël lui avait transféré des armes.

Selon les médias israéliens et palestiniens, le groupe en question serait issu d’une tribu bédouine locale dirigée par Yasser Abou Shabab. Le think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) décrit Abou Shabab comme le chef d’un “gang criminel opérant dans la région de Rafah, largement accusé de piller les convois d’aide humanitaire”.

Avigdor Liberman, député à la Knesset et ancien ministre de la Défense, avait révélé à la chaîne publique Kan que le gouvernement, sur ordre de Netanyahu, avait “donné des armes à un groupe de criminels et de délinquants”.

Dans une vidéo publiée jeudi sur les réseaux sociaux, Netanyahu a répliqué :

“Qu’a donc révélé Liberman ? Que les services de sécurité ont activé un clan à Gaza opposé au Hamas ? Qu’y a-t-il de mal à cela ?”



Et d’ajouter : “C’est une bonne chose, cela sauve la vie de soldats israéliens”.

Michael Milshtein, expert des affaires palestiniennes au Centre Moshe Dayan à Tel-Aviv, a expliqué à l’AFP que le clan Abou Shabab appartient à une tribu bédouine présente à la fois dans la bande de Gaza et dans le Sinaï égyptien. Certains de ses membres, a-t-il précisé, sont impliqués dans “toutes sortes d’activités criminelles, comme la contrebande de drogue”.

“Collaborateur” et “gangster”

Selon Milshtein, Abou Shabab, récemment dénoncé par les chefs de son clan comme un “collaborateur” d’Israël et un “gangster”, a déjà été emprisonné à Gaza. l’ont



“Il semble que le Shabak (les services de sécurité israéliens) ou l’armée aient trouvé brillant de transformer cette milice – en réalité un gang – en force supplétive, en leur fournissant des armes, de l’argent et une protection contre les opérations militaires”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le Hamas avait tué quatre membres de ce groupe il y a quelques jours.

L’ECFR précise qu’Abou Shabab a déjà été emprisonné par le Hamas pour trafic de drogue, et que son frère a été tué par le Hamas lors d’une répression contre des attaques visant les convois d’aide humanitaire de l’ONU.

Israël accuse régulièrement le Hamas, avec lequel il est en guerre depuis près de 20 mois, de piller l’aide destinée à Gaza. De son côté, le Hamas affirme que le groupe d’Abou Shabab a “choisi la trahison et le vol” et appelle la population à leur résister.

Dans un communiqué, le Hamas, qui gouverne Gaza depuis près de vingt ans, affirme détenir des preuves d’une “coordination manifeste entre ces gangs pilleurs, les collaborateurs avec l’occupant (Israël) et l’armée ennemie elle-même, dans le pillage de l’aide et la fabrication de crises humanitaires qui aggravent les souffrances des Palestiniens”.

Le groupe d’Abou Shabab, qui se fait appeler Forces Populaires, a affirmé sur Facebook qu’il “n’a jamais été, et ne sera jamais, un outil de l’occupation”.



“Nos armes sont simples, dépassées, et proviennent du soutien de notre propre peuple”, a-t-il ajouté.

Milshtein a qualifié la décision d’Israël d’armer un groupe comme celui d’Abou Shabab de “fantasme, pas vraiment une stratégie”.



“J’espère sincèrement que cela ne se terminera pas en catastrophe”, a-t-il déclaré.