Des affrontements armés ont opposé mercredi à Tripoli, la capitale libyenne, plusieurs groupes armés dans les quartiers d'Aïn Zara, Ras Hassan et Ben Ashour.





Aucun bilan n’a été communiqué pour le moment.

Les médias libyens rapportent que les vols ont été suspendus à l’aéroport de Mitiga en raison des affrontements, tandis que le ministère de l’Éducation a ordonné la suspension des cours dans les écoles de la capitale.





Les heurts ont initialement éclaté lundi, après la mort d’Abdel Ghani al-Kikli, chef de l’Appareil de soutien à la stabilité, une structure affiliée au Conseil présidentiel.





Pour rappel, la Libye est divisée entre deux gouvernements rivaux : l’un, reconnu internationalement, est le gouvernement d’union nationale dirigé par Abdel Hamid Dbeibah, basé à Tripoli et l’autre, désigné par la Chambre des représentants début 2022, est dirigé par Oussama Hamad se trouve à Benghazi.





Les Libyens espèrent que des élections présidentielle et législatives, attendues depuis des années, permettront enfin de mettre un terme aux conflits politiques et armés, et de clore la transition entamée depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.





La mission de l’ONU en Libye “profondément préoccupée “





La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) s’est dite "profondément préoccupée" par les affrontements armés en cours dans la capitale libyenne, théâtre d’une nouvelle flambée de violences.





"La MANUL est profondément alarmée par l’escalade de la violence dans des quartiers densément peuplés de Tripoli pour la deuxième nuit consécutive, exposant d’innombrables civils à un grave danger", a-t-elle déclaré sur X.





Elle a également lancé un appel urgent en faveur d’un cessez-le-feu "immédiat et inconditionnel" dans toutes les zones habitées, mettant en garde que la poursuite des hostilités ne ferait qu’aggraver l’instabilité à Tripoli et dans l’ensemble du pays.





La mission qui a réaffirmé son soutien à tous les efforts de médiation et de désescalade a exhorté toutes les parties à faire de la protection des civils une priorité et à s’engager "sans délai dans un dialogue sérieux et de bonne foi" pour résoudre les différends de manière pacifique. .





La MANUL a également mis ses "bons offices" à disposition pour contribuer à mettre fin aux combats et faciliter le dialogue afin de préserver la stabilité.