Au moins cinq personnes ont été tuées et plus de 70 blessées lors du dernier incident lorsque des soldats israéliens ont ouvert le feu, ce dimanche, sur des Palestiniens affamés en quête d'aide dans le sud de Gaza. Depuis le 27 mai, plus de 100 personnes ont été tuées par des tirs israéliens alors qu'elles cherchaient de l'aide.

La Fondation humanitaire pour Gaza a annoncé la réouverture de deux de ses points d'aide aujourd'hui, après n'avoir distribué aucune nourriture indispensable hier à Gaza.

Du reste, l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a signalé que des civils souffrant de la faim à Gaza ont été la cible de lourdes attaques israéliennes alors qu'ils cherchaient de la nourriture dans les centres de distribution d'aide.

L'UNRWA a cité dans un communiqué le témoignage d'un survivant palestinien d'une attaque contre un centre de distribution à Rafah, qui avait été établi par la controversée Fondation humanitaire pour Gaza (GHF), soutenue par les États-Unis et Israël.

La déclaration souligne que les Palestiniens affamés, dans leur recherche désespérée de nourriture, sont exposés à d'intenses attaques israéliennes dans les soi-disant centres de distribution, mettant leur vie en grave danger.

Selon lui, beaucoup d'entre eux rentrent chez eux les mains vides après avoir survécu aux attaques.

Pour une distribution d’aide sûre

Pour remédier au chaos entourant la distribution de l’aide par la controversée Fondation humanitaire pour Gaza, et alors que Netanyahu a reconnu qu'Israël soutenait un gang de criminels opposés aux Hamas, les autorités de l’enclave ont affirmé leur volonté de sécuriser les convois d'aide humanitaire. Elles se disent en mesure d'assurer la livraison de nourriture aux familles affamées, soulignant leur engagement à protéger l'aide contre le vol ou le chaos, en adhérant aux protocoles de l'ONU.

Le Bureau des médias de Gaza a souligné que le gouvernement, en coordination avec les communautés locales, y compris les familles et les clans, “peut faciliter efficacement les efforts de secours malgré les attaques répétées qui ont tué 750 policiers chargés d'assurer l'acheminement de l'aide et des milliers de fonctionnaires et d'employés municipaux”.

Un communiqué a exhorté les habitants à protéger activement les convois d'aide, en empêchant les attaques ou les détournements pour garantir que les fournitures parviennent aux familles déplacées et affamées les plus durement touchées par la guerre.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, la guerre israélienne contre Gaza a fait au moins 54 772 morts et 125 834 blessés parmi les Palestiniens et estime à 11 000 le nombre de personnes ensevelies sous les décombres.

