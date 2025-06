Massacre de Thiaroye : le fils d’un tirailleur sénégalais porte plainte contre la France

Plus de 80 ans après le massacre de Thiaroye, Biram Senghor, 86 ans, ancien gendarme et fils d’un tirailleur sénégalais tué en 1944, a déposé ce mardi 24 juin une plainte contre X et contre l’État français pour "recel de cadavre".