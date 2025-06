"Barbare, sans loi et abominable": la Turquie critique Israël pour ses attaques contre les médias

Un haut responsable turc dénonce la frappe israélienne contre la télévision d'État iranienne et critique la police pour avoir interrompu la diffusion en direct de TRT Arabi à Haïfa et utilisé la force contre les équipes de TRT et d'Alghad TV.