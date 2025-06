Le président turc Recep Tayyip Erdogan a apporté son soutien au droit de l'Iran à se défendre contre Israël.

"Il est tout à fait naturel, légitime et légal pour l'Iran de se défendre contre le banditisme et le terrorisme d'État israéliens", a déclaré M. Erdogan lors de la réunion du groupe parlementaire du Parti de la justice et du développement (AKP) à Ankara mercredi.



Ses propos interviennent alors qu’Israël a intensifié ses frappes aériennes visant l'Iran et ses alliés dans la région.



Mettant en avant la gravité du conflit, le président turc a également condamné les dirigeants israéliens : "(Le Premier ministre Benjamin) Netanyahu a depuis longtemps surpassé le tyran Hitler dans le crime de génocide. Nous espérons qu'ils ne subiront pas le même sort."

Il a en outre rappelé que la Turquie met "tout en œuvre pour mettre fin à cette agression inhumaine contre Gaza, la Syrie, le Liban, le Yémen et l'Iran."

"Attentats terroristes"

Erdogan a également déploré le coût humain des actions d'Israël. "Le sang des civils massacrés, des bébés et des enfants assassinés gicle non seulement sur les mains et les visages de ceux qui soutiennent l'arrogance d'Israël, mais aussi sur ceux qui gardent le silence", a-t-il déploré.

Répondant aux inquiétudes concernant la stabilité régionale, Erdogan a assuré que la Turquie restait vigilante. "Nous suivons de près les attaques terroristes israéliennes contre l'Iran. Toutes nos institutions sont en alerte quant aux répercussions potentielles de ces attaques sur la Turquie".

Il a rassuré l'opinion publique en réitérant que son gouvernement est pleinement engagé à préserver les intérêts, la paix, l'unité et la sécurité de la Turquie. "Nous nous sommes préparés et nous nous préparons à toute évolution et tout scénario négatif," a-t-il ajouté.

Le président Erdogan a également condamné l'inaction mondiale face aux violences persistantes au Moyen-Orient. "Face à l'agression perpétrée sous les yeux de l'humanité, l'ONU, les organisations internationales et les États restent silencieux, tandis que certains soutiennent même ce banditisme."



Erdogan a souligné l'urgence de la situation, mettant en garde contre les implications régionales plus larges du conflit, et a appelé à une plus grande responsabilisation.

"Mettre fin à l'agression israélienne est essentiel pour le monde et l'humanité. Tous les pays de notre région, y compris notre voisin l'Iran, doivent tirer les leçons nécessaires de ces événements."



Le président a également réaffirmé l'engagement de la Turquie en faveur de la paix et de la diplomatie, promettant un engagement soutenu. "Notre combat pour mettre fin à l'agression israélienne se poursuivra. Nos efforts pour instaurer la paix dans la région s'intensifieront. Nous ne cesserons pas nos contacts diplomatiques ni nos échanges téléphoniques. Nous ferons tout notre possible pour éviter une catastrophe qui pourrait affecter tout le monde", a-t-il conclu.