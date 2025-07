Boualem Sansal a été condamné le 27 mars à cinq ans de réclusion par le tribunal de Dar El Beida, près d'Alger, condamnation pour laquelle il a fait appel. Le tribunal n’a donc pas modifié la décision de première instance. L’écrivain a été jugé pour “atteinte à l’unité nationale” suite à des déclarations en octobre 2024 au média français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Il était également poursuivi pour “pratiques de nature à nuire à l’économie nationale et pour détention de vidéos et de publications menaçant la sécurité et la stabilité du pays”.

Sans avocat, Boualem Sansal a assuré lui-même sa propre défense et a rejeté toutes les accusations retenues contre lui, dénonçant un “procès de la littérature”.

Interrogé sur sa déclaration sur les frontières, l'écrivain avait répondu : “Je ne fais pas que de la politique. Je m’exprime aussi sur l’histoire”, invoquant le droit garanti par la Constitution “à la liberté d’expression”.

L'écrivain, âgé de 80 ans, est atteint d'un cancer de la prostate. Selon ses proches, il fait l'objet d'une âpre lutte diplomatique entre l'Algérie et la France depuis son arrestation à Alger, le 16 novembre 2024.

Les autorités françaises espèrent une grâce présidentielle

Le Premier ministre français François Bayrou a dit, ce même mardi, espérer "des mesures de grâce" du président algérien Abdelmadjid Tebboune.

"La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises", a déclaré le chef du gouvernement français en marge d'un déplacement au ministère de l'Intérieur sur la canicule.

L’arrestation de ce binational a encore tendu les relations franco-algériennes qui se sont détériorées après la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en juillet 2024.

Plus récemment, les deux pays s’opposent au sujet de la politique migratoire voulue par la France qui tente de procéder à l’expulsion de ressortissants algériens en situation irrégulière, dont l'influenceur algérien Doualemn, et se heurte à un blocage de la part d’Alger.

Côté algérien, le président Tebboune a pointé “des déclarations hostiles tous les jours de politiques français “, qualifiant le dialogue avec le président Macron de “perte de temps” et mettant en garde contre “une séparation qui deviendrait irréparable”.