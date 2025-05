Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé, ce samedi, la découverte d’un nouveau gisement de gaz naturel en mer Noire, estimé à 75 milliards de mètres cubes.



“Nous avons découvert un nouveau gisement de 75 milliards de mètres cubes. Cette quantité suffira à couvrir à elle seule la demande résidentielle pendant environ trois ans et demi”, a révélé le chef de l’État lors de l’inauguration de l’hôpital de formation et de recherche en physiothérapie et réadaptation d’Istanbul.

Il a précisé que les travaux de forage au puits Goktepe-3, situés en mer Noire, avaient commencé le 27 mars avec le navire de forage de septième génération Abdulhamid Han et se sont achevés la veille.

Erdogan a réaffirmé la volonté de son gouvernement de réduire la dépendance énergétique du pays : “Nous continuerons sans relâche, sans nous laisser freiner par les critiques ou les obstacles, jusqu’à atteindre notre objectif : faire de la Turquie un pays entièrement indépendant sur le plan énergétique”.

Ces dernières années, Ankara a multiplié les annonces de découvertes majeures en mer Noire, portant les réserves estimées à 710 milliards de mètres cubes. À ce jour, la production nationale de gaz ne couvre qu’environ 7 à 8% des besoins du pays, mais ces nouvelles ressources représentent une avancée significative vers l’autonomie énergétique.

Parallèlement, la Turquie a conclu ce mois-ci deux importants accords d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL), renforçant sa stratégie de diversification des sources et consolidant son ambition de devenir un hub énergétique régional.