Le géant turc des drones Baykar a signé un accord préliminaire historique avec le poids lourd italien de la défense Leonardo, marquant un nouveau chapitre dans les liens stratégiques croissants entretenus par la Turquie avec l'Italie et son influence grandissante dans le secteur mondial de la défense.

L'accord - qui porte essentiellement sur la coopération en matière de développement et de production de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de haute technologie - fait partie d'une série de pactes signés lors du quatrième sommet intergouvernemental Turquie-Italie, coprésidé par le président Recep Tayyip Erdogan et la Première ministre italienne Giorgia Meloni, à Rome, mardi.

L'accord Baykar-Leonardo, une étape importante dans la collaboration bilatérale en matière de défense entre les deux alliés de l'OTAN, est la pierre angulaire de ce sommet. Bien qu'il en soit encore au stade préliminaire, le protocole prévoit que les deux pays se préparent à approfondir le développement technologique conjoint, ce qui pourrait créer de nouvelles capacités dans les secteurs des drones et de l'aérospatiale, qui évoluent rapidement.

Baykar, connue surtout pour la production du Bayraktar TB2 qui a fait ses preuves au combat, et des drones Akinci, plus perfectionnés, s'est imposée comme un acteur de premier plan dans l'exportation de drones au niveau mondial. L'entreprise a vendu ses systèmes à plus de 30 pays et a attiré l'attention internationale pour l'efficacité de ses drones dans des conflits tels que ceux de l'Ukraine, de la Libye et du Karabakh.

Baykar poursuit son expansion en Europe

L'accord avec Leonardo intervient quelques mois seulement après l'acquisition très médiatisée par Baykar de la compagnie aérienne italienne Piaggio Aerospace, une opération qui a fait sourciller les milieux européens de la défense.

Cette acquisition, qui inclut une infrastructure de production et une expertise aéronautique de grande valeur, a été largement interprétée comme s’inscrivant dans le cadre de la volonté plus large de Baykar d'établir une empreinte européenne et de s'assurer un accès au marché de la défense de l'UE.

Avec ce dernier accord, Baykar ne se contente pas d'étendre sa collaboration avec une grande entreprise européenne de défense, mais se positionne également au centre des liens industriels et technologiques croissants entre Ankara et Rome.

Outre le pacte Baykar-Leonardo, la Turquie et l'Italie ont signé une multitude d'autres protocoles d'accord portant sur le commerce, les investissements industriels, la coopération spatiale, les échanges culturels et sportifs, les services sociaux et les transports.

Toutefois, les accords liés à la défense sont susceptibles d'attirer le plus d'attention stratégique à la lumière des incertitudes géopolitiques actuelles et de la demande mondiale croissante pour les technologies de drones.