La ville d’Istanbul continue de servir de cadre aux négociations entre Moscou et Kiev, a confirmé Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Répondant à une question de l’agence Anadolu lors d’un point de presse à Moscou, Mme Zakharova a précisé que la date du prochain cycle de pourparlers sera fixée par les chefs de délégation des deux pays.

“Nous partons du principe qu’Istanbul reste le lieu désigné pour les négociations. La date du prochain cycle de discussions directes entre la Russie et l’Ukraine sera décidée par les chefs de délégation”, a-t-elle déclaré.

Elle a également exprimé sa gratitude envers la Turquie pour son hospitalité et son rôle constant dans le processus de médiation.

À l’issue de deux cycles de négociations menés à Istanbul en mai et juin, la Russie et l’Ukraine étaient parvenues à un accord prévoyant un échange de prisonniers selon la formule “mille pour mille”, ainsi que le retour des militaires gravement malades et des jeunes de moins de 25 ans.

Dans un communiqué séparé, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué que, “une fois toutes les procédures relatives aux échanges de prisonniers convenus à Istanbul finalisées, il sera temps de fixer la date du troisième cycle de négociations”.