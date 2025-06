Lors des négociations de paix d’Istanbul, les deux parties ont convenu d'échanger des prisonniers de guerre supplémentaires et de restituer les corps de 6 000 soldats de chaque côté.

Moscou a remis les corps de 1 248 militaires ukrainiens à Kiev, tandis que la partie ukrainienne a transféré les dépouilles de 51 soldats russes, a indiqué lundi le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Le ministère a ajouté que la Russie avait "respecté les accords" conclus dans la métropole turque plus tôt ce mois-ci en transférant un total de 6 060 corps à l'Ukraine, tandis que Moscou en a reçu 78 en retour.

"Nous sommes prêts, à ce stade, à transférer 2 239 corps supplémentaires de militaires décédés des forces armées ukrainiennes à la partie ukrainienne", indique le communiqué.

Vladimir Medinsky, assistant du président russe et chef de la délégation russe lors des pourparlers de paix d'Istanbul, a également confirmé l'échange sur Telegram, précisant que les échanges de prisonniers de guerre se poursuivaient.

"Des transferts médicaux urgents de blessés graves du front ont été mis en place", a-t-il précisé.

Le Quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a également confirmé l'échange via Telegram, mais a cité des chiffres légèrement différents, précisant que 1 245 corps "appartenant, selon la partie russe, à des citoyens ukrainiens" ont été restitués lors du dernier échange.

"Ainsi, l'Ukraine a reçu un total de 6 057 corps dans le cadre des accords d'Istanbul", ajoute le communiqué.

Le 2 juin, Istanbul a accueilli le deuxième cycle de négociations de paix russo-ukrainiennes, après le premier cycle du 16 mai.

À cette occasion, les deux parties ont convenu d'échanger des prisonniers de guerre supplémentaires – en donnant la priorité aux plus jeunes et aux personnes gravement blessés – et de restituer les corps de 6 000 soldats de chaque côté.



La semaine dernière, la Russie et l'Ukraine ont confirmé le premier échange prévu dans le cadre de l'accord. Kiev a indiqué que 1 212 corps avaient été restitués à l'Ukraine, tandis que Moscou a indiqué avoir reçu les corps de 27 soldats russes. Trois autres échanges ont eu lieu depuis, vendredi, samedi et dimanche.