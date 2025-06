Les forces israéliennes ont intercepté le Madleen, un navire humanitaire battant pavillon britannique et exploité par la Freedom Flotilla Coalition, alors qu'il approchait de Gaza dans les eaux internationales.

Le navire, transportant 12 militants, dont la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg et l'eurodéputée française Rima Hassan, était en route pour Gaza pour défier le blocus naval israélien et livrer des fournitures essentielles comme du lait maternisé, des kits médicaux et de la nourriture.

L'interception a suscité une large condamnation internationale. Plusieurs pays, dont la Turquie, l'Iran et l'Espagne, ont qualifié cette action de violation du droit international.

Il s’agit là d’un acte de “piraterie” pour certains et de “terrorisme” pour d’autres.

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine et des organisations comme le Conseil des relations américano-islamiques ont appelé à la libération immédiate des militants et condamné l'usage de la force contre les civils dans les eaux internationales.

Voici quelques réactions à la récente attaque d’Israël :

Turquie

"Cet acte odieux du gouvernement Netanyahu, qui menace la liberté de navigation et la sécurité maritime, démontre une fois de plus qu'Israël agit comme un État terroriste" Ministère turc des Affaires étrangères

La Turquie a condamné le refus d'Israël d'autoriser le navire d'aide humanitaire Madleen à destination de Gaza à accoster, affirmant que l'action de Tel Aviv contre la coalition de la Flottille de la Liberté “alors qu'elle se trouvait dans les eaux internationales est une violation flagrante du droit international”.

"Cet acte odieux du gouvernement Netanyahu, qui menace la liberté de navigation et la sécurité maritime, démontre une fois de plus qu'Israël agit comme un État terroriste", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.

La réponse “légitime” de la communauté internationale “contre les politiques génocidaires d'Israël qui utilise la faim comme une arme à Gaza et empêche l'acheminement de l'aide humanitaire” persistera, a souligné le ministère.

France

Des députés français ont exigé la libération des militants détenus après l'interception par Israël du navire humanitaire Madleen en route vers l'enclave bloquée.

La France insoumise (LFI) a déclaré dans un communiqué que la détention de militants à bord du navire humanitaire constitue une “violation flagrante du droit international”.

L'Iran

Pour l’Iran, c’est un acte de piraterie.

"L'attaque contre cette flottille - puisqu'elle s'est produite dans les eaux internationales - est considérée comme une forme de piraterie en vertu du droit international", a affirmé le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, lors d'un point de presse à Téhéran.

ONU

La rapporteuse spéciale des Nations Unies, Francesca Albanese, a exhorté les ports méditerranéens à envoyer d’autres navires d'aide, qualifiant les tentatives de briser le siège israélien de “devoir légal pour les États et d'impératif moral pour tous”.

“Ils navigueront ensemble – unis, ils seront invincibles”, a-t-elle déclaré, appelant à la libération immédiate du navire humanitaire Madleen .

“Le gouvernement britannique doit de toute urgence obtenir des éclaircissements complets et garantir la libération immédiate du navire et de son équipage”, a indiqué Albanese.

“Le Madleen doit être autorisé à poursuivre sa mission humanitaire légale à Gaza.”

Hamas

Le groupe de résistance palestinien Hamas a, quant à lui, qualifié de “terrorisme d’État” l’interception par Israël d’un navire d’aide à destination de Gaza sous blocus.

”Iintercepter le Madleen en mer et l'empêcher de livrer une aide symbolique à notre peuple confronté à une guerre génocidaire constituent un terrorisme d'État organisé, une violation flagrante du droit international et une attaque contre des volontaires civils agissant pour des motifs humanitaires”, a souligné le Hamas dans un communiqué.

Pour le mouvement palestinien, la tentative de briser le siège de Gaza montre que “Gaza n’est pas seule et que la conscience de l’humanité reste vivante face à l’occupation fasciste”.

Espagne

Yolanda Díaz, ministre espagnole du Travail et l'une des trois vice-premières ministres, a condamné la capture du Madleen par Israël et a exhorté l'UE à réagir de manière décisive.

“Je dénonce fermement la saisie du Madleen qui livrait de l'aide humanitaire à Gaza. Cette violation du droit international exige une réaction ferme et claire de l'UE. Je soutiens pleinement les volontaires actuellement détenus. Nous exigeons leur libération immédiate. #TousLesRegardsSurMadleen”, a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé sur la plateforme de médias sociaux Bluesky.

