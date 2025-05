Des centaines d’Israéliens ont manifesté dimanche devant les maisons de plusieurs ministres du gouvernement pour exiger la conclusion d’un accord de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers à Gaza.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des manifestants se rassemblant devant la résidence du ministre des Affaires étrangères Gideon Sa’ar à Tel Aviv.

“ Vous trahissez les otages et les citoyens”, “ Aucun otage n’a été rendu hier” et “ Le gouvernement israélien a violé l’accord sur le retour des otages chez eux”, ont scandé les manifestants lors de la manifestation.

Des manifestations similaires ont été organisées devant les domiciles des ministres de l’Éducation, des Transports, de l’Innovation, des Affaires stratégiques, des Affaires de la diaspora et du chef de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

Les manifestants ont brandi des photos d’otages israéliens à Gaza, au milieu d’appels au retour des captifs chez eux.

Benjamin Netanyahu viole l’accord

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu “a décidé de violer l’accord et de nous entraîner dans une guerre futile, au mépris total des intérêts israéliens et de la volonté du peuple”, a déclaré la mère de l’otage israélien Matan Zangauker dans des déclarations reprises par le journal Haaretz.

“ Il les enterre dans les tunnels de la mort pour le bien d’une bande de personnes délirantes et déconnectées de la réalité”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux membres d’extrême droite de son gouvernement de coalition.

Cette mère israélienne a déclaré que la survie du gouvernement de Netanyahu « est plus importante pour lui que la vie des civils et des soldats qui ont été abandonnés pendant son règne”.

À Jérusalem, des centaines d’Israéliens se sont rassemblés pour manifester afin que le gouvernement achève toutes les étapes de l’accord d’échange de prisonniers.

Le quotidien Yedioth Ahronoth a rapporté que les manifestants, y compris les familles des personnes capturées ou tuées lors des attentats du 7 octobre 2023, ont appelé le gouvernement Netanyahou à finaliser l’accord pour la libération de toutes les personnes détenues à Gaza.

Le quotidien a rapporté que les manifestants brandissaient des pancartes accusant Netanyahou d’entraver la conclusion de l’accord d’échange de prisonniers pour des “ raisons politiques et personnelles”.

Samedi, un prisonnier israélien détenu par les Brigades al-Qassam du Hamas est apparu dans une vidéo, appelant sa famille et ses compatriotes israéliens à continuer de manifester jusqu’à ce que Netanyahou signe la deuxième phase de l’accord de libération des prisonniers.

Israël estime que 59 otages sont toujours détenus à Gaza, dont au moins 20 sont en vie et qu’ils devraient être libérés lors de la deuxième phase du cessez-le-feu, ce qui obligerait Israël à retirer complètement ses forces de Gaza et à mettre fin définitivement à la guerre.

Le Premier ministre israélien a suspendu l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza dimanche, quelques heures après la fin de la première phase de l’accord de cessez-le-feu.

Le forcing de Netanyahu

Netanyahu avait cherché à prolonger la phase initiale d’échange pour obtenir la libération du plus grand nombre possible de captifs israéliens sans rien offrir en échange ni remplir les obligations militaires et humanitaires de l’accord.

Le groupe palestinien Hamas a refusé de procéder dans ces conditions, insistant sur le fait qu’Israël respecte les termes du cessez-le-feu et entame immédiatement des négociations pour la deuxième phase, qui comprend un retrait israélien complet de Gaza et un arrêt complet de la guerre.

L’accord a mis un terme à la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza, qui a fait plus de 48 380 victimes, principalement des femmes et des enfants, et laissé l’enclave en ruines.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Israël fait également face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l’enclave.

