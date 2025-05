1-La France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin

Emmanuel Macron a fait cette annonce mercredi soir

à l’occasion d’une conférence internationale qu’elle coprésidera avec l’Arabie saoudite aux Nations-unies

Le président français a expliqué que cette reconnaissance serait un geste juste et participerait à une dynamique collective.



2. Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant, mercredi, une suspension de trois mois pour les surtaxes sur les produits importés. Pour tous les pays sauf la Chine. il a décidé d'augmenter de 125 % les droits de douane sur les importations chinoises, qu'il avait déjà relevés à plus de 100 %.

Cette annonce a fait remonter les marchés financiers, avec Wall Street qui a bondi, et les Bourses de Tokyo et Séoul qui se sont envolées de plus de 5 % dans les premiers échanges jeudi.

3: Près d’un millier de pilotes et personnels de l’armée de l’air israélienne pourraient être renvoyés. Leur faute : avoir signé une lettre critiquant la guerre à Gaza jugeant que celle-ci servait seulement les intérêts politiques de ??

Selon le journal Haaretz, ils n’ont pas refusé de servir, mais leur prise de position dérange. Ces derniers jours, des commandants les ont appelés un par un, exigeant qu’ils retirent leur signature, sous peine d’expulsion.



4- Aujourd'hui, on parle de Burger King Israël qui a été condamné à distribuer pour près de 126 000 dollars de bons d'achat à des soldats israéliens.

En 2022, des clients ont porté plainte, affirmant que le restaurant affichait toujours un certificat kashèr, alors qu’il avait perdu cette accréditation une année auparavant.



Le géant de la restauration rapide a nié ces accusations, mais a admis qu’il n’avait pas retiré le panneau tout de suite. Le juge a validé l'accord, et l'enseigne va distribuer plus de 8 700 bons, chacun d'une valeur de 55 shekels, à utiliser dans des restaurants kashers. Le plaignant, lui, recevra une compensation de 9 600 shekels plus des frais juridiques

5- On termine avec du football et le PSG qui renverse Aston Villa hier soir et prend l'avantage en Ligue des Champions



Le Paris Saint-Germain a montré toute sa force hier soir en Ligue des Champions . Après avoir éliminé Liverpool au tour précédent, le Paris Saint-Germain a battu Aston Villa, hier au Parc des Princes (3-1), en quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Une victoire pleine de caractère qui leur donne un solide avantage avant le match retour du quart de finale mardi prochain.



Autre rendez- vous de football ce soir avec L’Olympique Lyonnais qui retrouve Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa, un choc qui réveille de vieux souvenirs.Les Lyonnais accueillent les Red Devils au Parc OL pour le match aller. Une affiche prestigieuse… mais qui, jusqu’à présent, n’a jamais tourné en faveur de l’OL