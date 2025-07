À cette occasion, Erdogan a déclaré que les efforts se poursuivaient pour approfondir la coopération entre la Turquie et le Pakistan dans divers domaines, en particulier le commerce et l’énergie.

Selon la Direction turque de la communication, les deux dirigeants ont également discuté des relations bilatérales ainsi que de questions régionales et internationales.

Erdogan a souligné l’importance de poursuivre les efforts conjoints pour mettre fin aux attaques israéliennes contre Gaza, instaurer un cessez-le-feu et garantir l’acheminement sans entrave de l’aide humanitaire.

En Relation TRT Global - Erdogan : La Turquie et l'Iran devraient renforcer leur coopération pour lutter contre le terrorisme

Renforcement de la coopération dans les secteurs clés

D’après un communiqué du bureau du Premier ministre pakistanais, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de consolider et de développer les relations entre leurs pays dans tous les domaines stratégiques.

Ils ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer leur coopération dans les secteurs cruciaux tels que le commerce, la défense, l’énergie, la connectivité et l’investissement.

Sharif a également réaffirmé “l’engagement indéfectible du Pakistan à œuvrer en étroite collaboration avec la Turquie pour promouvoir les objectifs communs de paix, de stabilité et de développement durable dans la région”.

Erdogan était accompagné, entre autres, du ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan, de la ministre de la Famille et des Services sociaux Mahinur Ozdemir Goktas, du ministre du Commerce Omer Bolat, du ministre des Transports et de l’Infrastructure Abdulkadir Uraloglu, du directeur de la Communication Fahrettin Altun, ainsi que d’Akif Cagatay Kilic, son principal conseiller pour les affaires étrangères et la sécurité.