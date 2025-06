“Nous prévoyons d’investir en priorité dans notre système de défense aérienne —le Dôme d’acier— et de déployer un dispositif de défense multicouche à l’échelle nationale”, ont déclaré ces sources.

Les améliorations prévues incluent des investissements dans des systèmes de missiles —hypersoniques, balistiques et de croisière— ainsi que dans des avions, navires de guerre, chars et systèmes autonomes terrestres, maritimes et aériens, sans oublier des porte-avions et frégates de nouvelle génération.

Les sources ont également souligné que la Turquie dépasse désormais l’objectif de dépenses militaires fixé par l’OTAN à 2% du PIB.



“La Turquie, qui possède la deuxième plus grande armée de l’Alliance, figure parmi les cinq principaux contributeurs aux missions et opérations de l’OTAN”, ont-elles ajouté, précisant que le pays a rempli tous les objectifs capacitaires qui lui ont été assignés et continue d’investir dans le développement et la recherche de son industrie de défense.