Paris ‘’soutient le plan arabe pour la reconstruction de Gaza’’, a déclaré Jean-Noël Barrot lors d’une conférence de presse avec son homologue irakien Fouad Hussein dans la capitale irakienne, Bagdad.

Soulignant que ‘’la perspective d'une solution à deux États (palestinien et israélien) est à même de parvenir à la paix et à la sécurité’, le responsable en chef du Quai d’Orsay a noté qu’une “solution politique doit être trouvée à Gaza et l’aide humanitaire doit être autorisée à y entrer’’.

TRT Global - Gaza: le blocage de l'aide par Israël "doit cesser", réclament Londres, Paris et Berlin Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont exhorté mercredi Israël à "cesser" le blocage de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, une mesure "intolérable" qui fait risquer aux civils palestiniens "la famine, des épidémies et la mort". 🔗

De son côté, le chef de la diplomatie irakienne a déclaré que Bagdad ‘’soutient la stabilité de la Syrie pour construire un processus politique global’’, une position partagée par son homologue français, qui a souligné que ‘’la Syrie ne doit pas se désintégrer.’’

Le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot a entamé mercredi en Irak une tournée régionale qui le conduira également en Arabie saoudite et au Koweït, pour relancer le processus vers une solution à deux Etats dans le conflit israélo-palestinien.



Il devra également s'entretenir avec le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani.



Cette visite vient affirmer ‘’l'attachement de la France à la stabilité de l'Irak et à son rôle de pôle d'équilibre régional’’, indique un communiqué du Quai d’Orsay.

Concernant le conflit israélo-palestinien, le ministère français des Affaires étrangères a assuré que ‘’cette tournée permettra de préparer la conférence internationale pour la mise en œuvre de la solution à deux États que la France coorganisera avec l'Arabie saoudite en juin et la Conférence de Bagdad III pour la stabilité de la région’’.