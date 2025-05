Le chef de la diplomatie turc, Hakan Fidan, devrait rencontrer l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, ainsi que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed Bin Abdelrahman Al Thani, lors d'une visite au Qatar, ont indiqué des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

Selon ces sources, les discussions devraient porter sur le renforcement des liens bilatéraux et la coordination sur les développements régionaux.

Une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre qatari est également prévue à l'issue de leur rencontre ce dimanche.

La dernière visite de M. Fidan au Qatar remonte à début février, tandis que le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed Bin Abdelrahman Al Thani, s'est rendu en Turquie au début du mois pour assister à une réunion du Groupe de contact de l'Organisation de la coopération islamique (OCI)-Gaza, organisée par M. Fidan à Antalya, dans le sud de la Turquie.

Commerce bilatéral

Ankara et Doha ont renforcé leurs liens au cours de la dernière décennie grâce à un partenariat stratégique établi en 2014. Les deux pays organisent régulièrement des réunions de haut niveau et ont signé plus de 100 accords dans divers secteurs.

Le Haut Comité stratégique, coprésidé par le président turc Recep Tayyip Erdogan et l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, s'est réuni pour la dernière fois à Ankara en novembre 2024. La prochaine session devrait se tenir à Doha, la capitale du Qatar, plus tard cette année.

La Turquie et le Qatar partagent des approches similaires face aux conflits régionaux, notamment concernant l'évolution de la situation en Palestine et en Syrie.

Les deux gouvernements ont appelé à la fin des attaques israéliennes contre Gaza et continuent de collaborer par le biais de canaux bilatéraux et de groupes multilatéraux tels que le Groupe de contact pour Gaza.

Le volume des échanges bilatéraux entre la Turquie et le Qatar a dépassé le milliard de dollars en 2024.