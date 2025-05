La Première dame de Turquie, Emine Erdogan, a reçu jeudi Najat Maalla M’jid, représentante spéciale des Nations unies chargée de la violence contre les enfants, ainsi que Babatunde Ahonsi, coordinateur résident de l’ONU en Turquie, et Paolo Marchi, représentant de l’UNICEF en Turquie.

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue au complexe présidentiel d’Ankara, le "Projet des Ambassadeurs bénévoles", lancé en 2012 pour offrir un environnement familial aux enfants, a été mis en avant comme un modèle à l’échelle mondiale.

Paolo Marchi a souligné que la Première dame turque assume une responsabilité de leadership important tant en Turquie qu’au niveau international, en particulier pour la protection de l’enfance.

“Être la voix des enfants”

Les entretiens qui se sont déroulés en présence de la ministre turque de la Famille et des Services sociaux, Mahinur Ozdemir Goktas, ont passé en revue les diverses actions menées et les opportunités de coopération.



“Nous avons discuté du renforcement de la coopération internationale en vue de prévenir toutes les formes de violence à l’encontre des enfants et rendre les mécanismes de protection plus efficaces”, a fait savoir Emine Erdogan sur X.

Elle a précisé que leurs échanges ont aussi porté sur les axes communs pour promouvoir à l’échelle mondiale le système de placement familial dans le cadre du Projet des Ambassadeurs bénévoles.

Emine Erdogan a indiqué que la réunion a permis de souligner la nécessité de bâtir dans chaque pays un système qui garantisse non seulement que les enfants grandissent en sécurité sous protection étatique, mais aussi qu’ils puissent évoluer dans un cadre familial.

“Nous avons également échangé des idées concernant la tragédie vécue à Gaza et les mesures concrètes à prendre pour protéger les enfants. Être la voix des enfants et leur assurer un avenir de paix et d’espoir est notre devoir commun.

Je considère chaque initiative de coopération dans cette voie comme précieuse et j’espère que notre solidarité ne cessera de croître”, a-t-elle ajouté.

