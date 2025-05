Les ventes de Tesla ont connu une forte baisse en Europe depuis le début de l'année, sous l’effet d’une fronde menée par certains consommateurs contre son patron Elon Musk, devenu un proche allié de Donald Trump, mais aussi en raison du vieillissement de sa gamme de véhicules.

Les immatriculations de Tesla ont baissé de 49% au cours des deux premiers mois de l'année dans l'Union européenne (UE), retombant à 19 046 véhicules, soit seulement 1,1 % de part de marché, selon les chiffres publiés mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Les immatriculations de véhicules électriques, la spécialité de la marque américaine, ont pourtant progressé dans l'ensemble de 28,4 % sur la même période dans l'UE, atteignant 255 489 véhicules, pour une part de marché de 15,2 %.



Sur le seul mois de février, les ventes de Tesla ont reculé de 47,1 % pour Tesla, bien que la part de marché ait légèrement augmenté à 1,4 %, un niveau similaire à celui de Jeep, mais inférieur à celui du chinois SAIC, avec ses véhicules hybrides et électriques vendues sous la marque MG.

-Sanctions politiques et vieillissement de la gamme-

Les ventes de la marque d'Elon Musk sont freinées par ses prises de position aux côtés du président américain Donald Trump depuis la fin de l'année 2024.

"Beaucoup de gens ne sont pas alignés avec ses positions", a commenté à l'AFP Matthieu Noël, analyste chez Roland Berger. Mais il est encore difficile de dire à ce stade si "cela a un vrai impact sur la marque ou si c’est temporaire".

Les appels au boycott se sont multipliés en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que le vandalisme contre les voitures et les concessions Tesla.

De manière plus classique, la marque affronte, avec sa gamme vieillissante, une rafale de nouveaux modèles électriques de ses concurrents, européens comme asiatiques.

Tesla, qui a participé à créer le marché de la voiture électrique, "ne se positionne plus avec les meilleurs produits", a souligné M. Noël.

Le coup de jeune apporté aux Model 3 et Model Y, ses best-sellers, donne "l'impression qu’on est toujours sur le même véhicule", selon lui.

Des problèmes de fiabilité et le rappel massif du Cybertruck, un énorme SUV pourtant non vendu en Europe, ont aussi pu jouer, selon l'analyste.

- Le prix des véhicules d’occasion en baisse -

La réputation de Tesla s’effrite également sur le marché des voitures d'occasion, où la marque dominait la catégorie balbutiante des modèles électriques.

Mais les propriétaires de Tesla ne se sont pas rués sur internet pour vendre leur véhicule, selon les analyses de la plateforme AutoScout24, qui centralise des annonces de voitures d'occasion sur les principaux marchés européens (Allemagne, Belgique, France, Espagne, Pays-Bas...).

Le nombre d'annonces déposées chaque jour pour des Tesla d'occasion n'a augmenté que de 3% entre février 2024 et 2025, selon la plateforme. Ce chiffre correspond à la hausse des ventes de voitures neuves enregistrée il y a quelques années.

En revanche, les prix de ces Tesla d'occasion ont tendance à baisser plus vite (-18,3 % sur un an) que les autres voitures électriques (-7,3 %). La berline Model 3 est plus touchée, avec une baisse de 22 % sur un an, à 27 600 euros en moyenne.

Les prix des Tesla ne sont "pas très transparents parce que Tesla change ses prix en permanence" sur ses véhicules neufs, faisant baisser en cascade les prix des voitures d'occasion, a expliqué Vincent Hancart.

Parallèlement, la réputation de Tesla était "probablement exagérément positive" avec des promesses de conduite autonome, de batteries aux autonomies incomparables, et "revient à un peu plus de normalité", a souligné l'expert.

Les perspectives de Tesla se sont en outre assombries avec la récente annonce du géant chinois des véhicules électriques BYD d'un nouveau système de charge permettant de récupérer jusqu'à 470 kilomètres d'autonomie après un branchement de seulement cinq minutes.

Le chiffre d'affaires du constructeur a d'ailleurs dépassé celui de Tesla en 2024, atteignant plus de 107 milliards de dollars.

Elon Musk compte de son côté sur le lancement de la production à grande échelle de sa voiture autonome, le Cybercab, pour faire rebondir la marque qui a fait de lui l'homme le plus riche du monde.

