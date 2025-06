L’Ukraine a annoncé mercredi avoir reçu la première série de dépouilles de ses soldats morts au combat, dans le cadre d’un accord conclu lors du dernier cycle de pourparlers de paix directs avec la Russie, organisé à Istanbul la semaine dernière.



Le 2 juin, Istanbul a accueilli le deuxième round des discussions de paix entre la Russie et l’Ukraine, après une première rencontre tenue également dans la métropole turque le 16 mai.



Au cours de ces pourparlers, les deux parties ont convenu de procéder à de nouveaux échanges de prisonniers de guerre en donnant la priorité aux plus jeunes et aux plus gravement blessés ainsi qu’au rapatriement des corps de 6 000 soldats de chaque camp.

"À la suite des mesures de rapatriement, les corps de 1 212 défenseurs tombés au combat ont été rendus à l’Ukraine", a indiqué sur Telegram le Quartier général de coordination ukrainien pour le traitement des prisonniers de guerre.



Selon ce communiqué, les corps récupérés incluent des soldats ayant combattu dans les régions de Kharkiv, Louhansk, Donetsk, Zaporijjia et Kherson, mais aussi dans la région russe frontalière de Koursk, où Kiev avait lancé une incursion en août dernier.

En avril, la Russie avait affirmé avoir totalement repoussé les forces ukrainiennes hors de Koursk, revendiquant la prise de plusieurs localités dans la région ukrainienne voisine de Soumy. Kiev avait alors nié avoir été entièrement repoussée de la zone, tout en reconnaissant que "la situation sur place reste difficile".

Le communiqué ukrainien précise que ce retour des corps est le fruit d’une coordination entre plusieurs institutions gouvernementales, avec le soutien du Comité international de la Croix-Rouge.



"Les enquêteurs des forces de l’ordre, en collaboration avec les institutions expertes du ministère de l’Intérieur, procéderont à l’identification des défunts dans les plus brefs délais", a précisé le communiqué.



La Russie n’a pas encore officiellement confirmé cet échange. Toutefois, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d’un point presse que Moscou respectait ses engagements pris à İstanbul, ajoutant qu’elle attendait la réciprocité de la part de l’Ukraine.



Dimanche, un membre de la délégation russe aux pourparlers avait affirmé à l’agence TASS que la Russie avait remis les corps de 1 212 soldats ukrainiens dans la zone d’échange.