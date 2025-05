Manifestations du 1er mai: entre 100 000 et 150 000 participants attendus dans toute la France

En ce jeudi 1er mai, la France célèbre une Fête du travail marquée par la dispersion syndicale, des revendications élargies et un climat politique tendu, avec entre 100 000 et 150 000 manifestants attendus dans plus de 250 mobilisations dans le pays.