Le directeur de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun, a averti que les récentes frappes aériennes américaines sur les installations nucléaires iraniennes, menées en coordination avec Israël, risquent d'aggraver les tensions et de compromettre la stabilité régionale.

“Les frappes aériennes américaines sur les installations nucléaires iraniennes et leur association avec l'agression israélienne contre l'Iran sont une nouvelle étape qui mènera au chaos et à la confusion, et non à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient”, a déclaré dimanche Fahrettin Altun, le directeur de la communication de la Turquie sur son compte X.

“Tout comme le processus qui a débuté avec les interventions militaires américaines en Irak et en Afghanistan a conduit à une radicalisation et à un terrorisme accrus dans le monde, l’attaque américaine contre l’Iran est également susceptible de produire des résultats similaires.”

La Turquie prône la désescalade

La Turquie a toujours prôné la désescalade et le dialogue comme voie vers une paix durable dans la région. Les derniers développements marquent cependant une escalade significative, susceptible d'avoir des répercussions sur l'ensemble du Moyen-Orient.

Suite aux frappes américaines, l'Iran a invité le Conseil de sécurité de l'ONU à tenir une réunion d'urgence pour condamner l'agression américaine et demander des comptes à ceux qui violent le droit international.

“Il existe un lien direct entre les interventions militaires américaines et la dynamique qui a remodelé la carte politique de l’Europe en incitant à la xénophobie et à l’islamophobie en Occident, et a alimenté les sentiments anti-occidentaux et anti-américains à l’Est”, a déclaré Altun.

“Si les États-Unis continuent de suivre la voie du réseau de Netanyahu au lieu de s’efforcer de mettre fin aux politiques de guerre génocidaire d’Israël et de contenir une administration Netanyahu hors de contrôle, la paix mondiale deviendra un objectif encore plus lointain.”

Appel à la communauté internationale

Les hostilités ont éclaté le 13 juin alors qu'Israël a lancé des raids aériens sur plusieurs sites à travers l'Iran, notamment des installations militaires et nucléaires, incitant Téhéran à lancer des frappes de représailles.

Les autorités israéliennes ont déclaré qu'au moins 25 personnes ont été tuées et des centaines blessées depuis lors dans des attaques de missiles iraniens.

Pendant ce temps, en Iran, 430 personnes ont été tuées et plus de 3 500 blessées dans l'assaut israélien, selon le ministère iranien de la Santé.

“Nous appelons la communauté internationale à se rallier autour de ce qui est raisonnable, à s’opposer aux efforts d’un réseau imprudent visant à provoquer et à saboter le système international, et à rester engagée dans la diplomatie pour résoudre les problèmes régionaux et mondiaux”, a déclaré Altun.

“En tant que Turquie, sous la direction de notre président, M. Recep Tayyip Erdoğan, nous continuerons à défendre une approche politique qui défend la stabilité dans notre région et dans le monde, élève la paix entre les civilisations et promeut l'harmonie entre l'Orient et l'Occident.”