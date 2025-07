Les leaders des BRICS ont condamné la guerre menée par Israël contre Gaza, les frappes militaires contre l'Iran et la Syrie, ainsi que les tarifs douaniers imposés par le président américain Donald Trump, lors de leur réunion au Brésil.

Créé il y a deux décennies comme un forum pour les économies à croissance rapide, le groupement BRICS, piloté par la Chine, est désormais considéré comme un contrepoids à la puissance occidentale.

Le groupe des BRICS comprend l’Iran, aux côtés de pays comme la Russie et la Chine, qui entretiennent des liens étroits avec Téhéran.

Bien que l'élargissement du groupe à des membres tels que l'Iran et l'Indonésie ait rendu plus complexe le consensus complet sur des questions comme Gaza et la réforme institutionnelle, le bloc de 11 membres a néanmoins trouvé un terrain d'entente sur plusieurs fronts clés, comme en témoignent les déclarations faites au cours du week-end.

Appel à un “cessez-le-feu inconditionnel” à Gaza



Dans une déclaration du sommet, le bloc de 11 membres a exhorté les négociateurs à mettre fin rapidement à la guerre menée par Israël à Gaza depuis 21 mois.

“Nous exhortons les parties à s'engager de bonne foi dans de nouvelles négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu immédiat, permanent et inconditionnel”, a déclaré le bloc des onze pays dans un communiqué final du sommet.

Les pays BRICS ont également appelé au “retrait total des forces israéliennes de Gaza et de toutes les autres parties des territoires palestiniens occupés”.

La déclaration du bloc intervient alors que les négociations sur la trêve à Gaza entre Israël et le Hamas ont repris à Doha, et que la pression monte pour mettre fin à la guerre génocidaire qui a tué au moins 57 418 Palestiniens à Gaza alors qu'elle entre dans son 21e mois.

Réprimande pour les frappes contre l'Iran et la Syrie

Dans une déclaration distincte, l'Iran a obtenu le soutien des autres pays du BRICS qui a condamné les récentes frappes aériennes israéliennes et américaines contre des cibles militaires, nucléaires et autres.

"Nous condamnons les frappes militaires contre la République islamique d'Iran depuis le 13 juin 2025, qui constituent une violation du droit international", ont déclaré les dirigeants dans un communiqué du sommet, sans citer nommément les États-Unis ou Israël.

“Nous exprimons en outre notre profonde préoccupation face aux attaques délibérées contre les infrastructures civiles et les installations nucléaires pacifiques”, indique le communiqué.

Le bloc a également condamné la violence terroriste en Syrie et l'occupation israélienne du territoire syrien et a salué la levée des sanctions unilatérales contre Damas.

Les tensions commerciales unissent les membres

Dans un autre document du sommet portant sur le commerce mondial, les dirigeants des BRICS ont exprimé de “sérieuses inquiétudes“ concernant les menaces tarifaires croissantes du président américain.

Faisant référence aux actions récentes de Trump, ils ont critiqué “la montée des mesures tarifaires et non tarifaires unilatérales qui faussent les échanges et sont incompatibles avec les règles de l'OMC”, avertissant que de telles politiques risquent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'amplifier l'incertitude économique.

Les BRICS ont qualifié d'illégaux et arbitraires ces tarifs et ont mis en garde qu’ils menacent de “réduire davantage le commerce mondial, de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales et d'introduire de l'incertitude dans les activités économiques et commerciales internationales”.

Le groupe BRICS, qui comprend entre autres le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud et de nouveaux membres comme l’Iran, représente près de la moitié de la population mondiale et 40 % de la production économique mondiale.

Le bloc est divisé sur de nombreux points, mais a trouvé une cause commune lorsqu’il s’agit du dirigeant américain instable et de ses guerres tarifaires intermittentes.

