“Un pays sain ne fait pas la guerre à des civils, n’a pas pour hobby de tuer des bébés, et ne se fixe pas pour objectif d’expulser des populations”. Ces propos de M. Golan, ancien général de l’armée israélienne et leader du parti politique “Les Démocrates“, ont fait l’effet d’une bombe en Israël, le 20 mai dernier, en pleine offensive militaire sur la bande de Gaza.

“Yaïr Golan ment sciemment”, a lancé sur X le ministre des Finances, l'extrémiste Bezalel Smotrich, puis un autre ministre d’extrême droite, Itamar Ben Gvir, accusant M. Golan d’avoir pour “hobby” les” diffamations antisémites”.

Pourtant, les faits et les témoignages crédibles, soulignent que les enfants payent un lourd tribut à ce conflit qui s’apparente à un infanticide. Au 4 mai dernier, le nombre d’enfants tués s'élevait à au moins 16 503, selon un communiqué du ministère de la Santé de la bande de Gaza.



Infanticide de masse

Cette ‘’statistique choquante révèle l'ampleur du ciblage direct et systématique des segments les plus vulnérables de la société’’, souligne le ministère de la Santé.

Selon la même source, les 16 503 enfants tués se répartissent selon les groupes d’âge suivants : 916 nourrissons (moins d'un an), 4 365 enfants (entre 1 et 5 ans), 6 101 enfants (entre 6 et 12 ans) et 5 124 mineurs (entre 13 et 17 ans).

Le ministère de la Santé a souligné que ‘’ces chiffres ne reflètent pas seulement les vies innocentes perdues, mais aussi l'ampleur de la catastrophe humanitaire et des crimes commis contre une génération entière qui était censée recevoir protection, soins et éducation.’’



Et le ministère de la Santé d’ajouter que les enfants sont devenus ‘’des cibles pour les missiles et les obus de chars israéliens’’.

Chaque jour, l'armée israélienne, que Netanyahu qualifie “d'armée la plus morale du monde”, semble dépasser les limites de l’horreur humaine en s’en prenant aux enfants. L’un des derniers exemples emblématiques est la mort de cette jeune fille brûlée vive. La députée européenne Rima Hassan nous renseigne qu’elle “s'appelle Ward Jalal al-Sheikh Khalil”.

Que dire alors de la famine rampante? “Aujourd’hui , le seul rêve des enfants est de pouvoir manger du pain”, explique à Libération Rachel Cummings, directrice humanitaire de l’ONG britannique Save the Children dans la bande de Gaza. D'après les Nations unies, une cinquantaine d’enfants seraient morts de famine à Gaza entre le 7 octobre 2023 et 13 mai 2025.

Explosion d'amputés

Autre effet collatéral de cette guerre génocidaire, l’explosion du nombre d’amputés chez les enfants. Le bureau des médias du gouvernement à Gaza a rapporté, le 23 mars, que 4 700 Palestiniens avaient été amputés depuis le début du conflit, dont 18% sont des enfants. Du reste, selon l’Unrwa, “Gaza compte le plus grand nombre d’enfants amputés par habitants au monde”. Le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a décrit la situation comme une “pandémie de handicaps”, précisant que de nombreux enfants ont subi des amputations sans anesthésie.



Enfants et chefs de familles

La guerre israélienne à Gaza a, en outre, amplifié la dislocation des familles, rendant de nombreux enfants orphelins. Plus de 39 000 enfants ont perdu au moins un parent, et environ 17 000 sont désormais totalement orphelins, selon les données officielles.

Beaucoup vivent sous des tentes déchirées ou parmi les ruines de leurs maisons, sans accès à une aide sociale ou à un soutien psychologique.

En février 2024, Jonathan Crickx, de l’UNICEF, a déclaré : “Chaque enfant a une histoire déchirante”.

Séparés de leurs parents par la mort ou l’arrestation, de nombreux enfants se retrouvent à la tête de leur foyer, contraints de subvenir eux-mêmes aux besoins les plus élémentaires. Des centaines d’entre eux ont dû se tourner vers le travail infantile. “Une génération de traumatisés” en perspective.

