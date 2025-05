La décision israélienne va encore tendre un peu davantage les relations avec la France. La délégation composée notamment des députés François Ruffin, Alexis Corbière et Julie Ozenne (écologiste), Soumya Bourouaha (communiste) et la sénatrice Marianne Margaté (communiste), devait se rendre en Israël et dans les territoires palestiniens du 20 au 24 avril.

"Invités par le Consulat français à Jérusalem, nos missions depuis 35 ans permettent de renforcer les coopérations internationales et la culture de la paix. Pour la première fois, à deux jours de notre départ, les autorités israéliennes ont annulé nos visas d'entrée alors qu'ils avaient été approuvés il y a un mois", écrivent 17 de ces 27 élus dans un communiqué.

"Cette révocation de nos autorisations d'entrer en Israël à 48h de notre départ est une rupture majeure des liens diplomatiques à l'égard de l'Etat français et de nos mandats d'élu.es de la République qui nécessite une prise de position sans équivoque des plus hautes autorités de notre État", poursuivent-ils.



La reconnaissance de l’Etat palestinien en cause ?

"Depuis des décennies, nous appelons de nos voeux et revendiquons que la France reconnaisse l'Etat palestinien. La France s'apprête à passer enfin le pas de cette reconnaissance. C'est un acte courageux, qui rendrait hommage à son histoire et notre vision de la démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité", ajoutent ces élus de gauche.

Emmanuel Macron a récemment annoncé que la France pourrait reconnaître un Etat palestinien en juin, à l'occasion d'une conférence qu'elle coprésidera avec l'Arabie saoudite à New York.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait dénoncé ce projet, indiquant à Emmanuel Macron la semaine dernière que l'établissement d'un Etat palestinien serait "une énorme récompense pour le terrorisme", selon ses services.



Une loi interdit l’entrée des personnes critiques d’Israël

Cette délégation tiendra une conférence de presse mardi à Paris.

Sollicité par l'AFP, le ministère de l'Intérieur israélien a confirmé avoir annulé les visas en invoquant une loi permettant d'interdire l'entrée sur le territoire à des personnes qui veulent agir contre l'Etat d'Israël. En février 2025, la Knesset a voté une loi condamnant toute “négation” du récit officiel du 7 octobre 2023.

Cette loi étend l’interdiction d’entrée sur le territoire aux personnes qui prônent le boycott d’Israël, ainsi qu’à ceux qui préconisent la poursuite des Israéliens pour des actes commis pendant leur service dans l’armée israélienne ou d’autres agences de sécurité.

Elle s’applique également aux personnes travaillant pour des organisations qui diffusent de telles déclarations.

Début avril, deux députées travaillistes britanniques avaient été refoulées à l'aéroport de Tel Aviv.