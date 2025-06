Dans ses premières déclarations publiques après les frappes américaines, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé Washington de violer le droit international.

“Les États-Unis, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, ont commis une grave violation de la Charte des Nations unies, du droit international et du TNP en attaquant les installations nucléaires pacifiques de l'Iran”, a déclaré M. Araghchi dans une publication sur les réseaux sociaux.

“Les événements de ce matin sont scandaleux et auront des répercussions durables. Chaque membre de l'ONU doit s'alarmer de ce comportement extrêmement dangereux, illégal et criminel”.

Il a ajouté que l'Iran “se réserve toutes les options pour défendre sa souveraineté, ses intérêts et son peuple”.

Du reste, l'agence de presse semi-officielle Fars rapporte que la mission iranienne auprès de l'ONU a exigé une réunion urgente du Conseil de sécurité suite aux attaques américaines contre ses installations nucléaires.

La mission a qualifié le bombardement américain d'“agression flagrante et illégale” et a exigé sa condamnation la plus ferme.

La mission a également appelé à “prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre des responsabilités du Conseil en vertu de la Charte des Nations unies, afin que l'auteur de ces crimes odieux soit pleinement tenu responsable et n'échappe pas à la sanction”.

