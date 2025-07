"Je vis entièrement de l'agriculture et je suis victime d'attaques de colons depuis plusieurs années, notamment de passages à tabac et d'arrachage d'arbres", a déclaré à Anadolu Muhammad Makhamreh, agriculteur de la ville de Susiya, à Masafer Yatta.

Les colons cherchent à défricher les terres et à les laisser en friche pour faciliter leur confiscation sous prétexte qu'elles sont inutilisées.

"Quoi qu'il arrive, nous replanterons la terre et y resterons, et nous ne la laisserons pas aux colons", a assuré cet agriculteur.

Dimanche, des colons israéliens illégaux ont déraciné et détruit environ 180 oliviers et citronniers dans la ville d'Azzun, à l'est de Qalqilya, dans le nord de la Cisjordanie.

Explosions des attaques

Les attaques des colons en Cisjordanie se sont intensifiées, ciblant les Palestiniens, leurs habitations et leurs propriétés, tandis qu'ils continuent d'établir des avant-postes illégaux.

L'attaque de lundi est survenue quelques heures après que des colons israéliens ont incendié un site de sécurité équipé de systèmes permettant de prévenir les attaques et de maintenir la sécurité dans la zone de la Brigade Benjamin, au centre de la Cisjordanie, a indiqué l'armée.



Les chiffres palestiniens montrent qu'au moins 415 attaques de colons ont été recensées le mois dernier dans le territoire occupé.

Selon les données du gouvernement israélien, les colons illégaux ont mené 414 attaques contre les Palestiniens au premier semestre de cette année, en hausse de 30 % par rapport à 2024.



Des sources palestiniennes signalent qu’à fin 2024 la population de colons en Cisjordanie atteignait environ 770 000 personnes, réparties dans 180 colonies et 256 avant-postes, dont 138 sont classés comme pastoraux et agricoles.

Les colonies sont établies avec l'approbation du gouvernement israélien, tandis que les avant-postes sont construits par des colons illégaux sans l'approbation du gouvernement ; tous sont considérés comme illégaux au regard du droit international.

Depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza en octobre 2023, au moins 986 Palestiniens ont été tués et plus de 7 000 blessés en Cisjordanie par les forces israéliennes et les colons illégaux, selon le ministère palestinien de la Santé.

En juillet dernier, la Cour internationale de Justice a déclaré illégale l'occupation israélienne du territoire palestinien et a appelé à l'évacuation de toutes les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est.