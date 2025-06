Dans une nouvelle étude intitulée National security strategy 2025, le gouvernement britannique considère la Turquie comme un "impératif" pour les intérêts de sécurité du Royaume-Uni en Europe et sur les flancs de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan).

Le document indique également qu'Ankara reste un partenaire clé de l'Otan et un partenaire bilatéral pour le Royaume-Uni.

Londres rappelle l'importance d'Ankara et de sa collaboration en matière de défense et de sécurité.



"Située au carrefour de la mer Noire, du Caucase, du Moyen-Orient et de l'Afrique, la Turquie est essentielle aux intérêts de sécurité du Royaume-Uni en Europe et sur les flancs de l'Otan. Elle reste un partenaire clé de l'Otan et un partenaire bilatéral du Royaume-Uni, avec une forte intégration militaire et une collaboration industrielle dans le domaine de la défense", peut-on lire dans ce document.



Soulignant les dangers et les défis auxquels le pays est confronté, le document indique également que le Royaume-Uni doit se préparer à l'éventualité d'un "scénario de guerre" dans la "patrie britannique".

"Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous devons nous préparer activement à la possibilité que la patrie britannique soit directement menacée, potentiellement dans le cadre d'un scénario de guerre", est-il noté dans ce document du gouvernement britannique.