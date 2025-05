Les incendies de forêt à Los Angeles devraient devenir les plus coûteux de l'histoire des États-Unis, selon un rapport citant des analystes.

Les pertes économiques liées à cette catastrophe pourraient atteindre près de 50 milliards de dollars, doublant l'estimation faite la veille, d'après Jimmy Bhullar, analyste chez JPMorgan, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Ce montant inclut des pertes assurées dépassant 20 milliards de dollars, un chiffre qui pourrait augmenter si les incendies ne sont pas maîtrisés. Le rapport indique que d'autres évaluations préliminaires des impacts économiques classent également cet événement parmi les plus coûteux de l'histoire des États-Unis. La société de notation Morningstar DBRS a estimé que les pertes assurées pourraient dépasser 8 milliards de dollars.

Les chiffres finaux des pertes assurées pour les catastrophes naturelles varient souvent considérablement par rapport aux premières projections, en particulier lorsque les prévisions sont faites alors que les événements sont encore en cours.

Le bilan des victimes des incendies est passé de cinq à sept morts, ont déclaré jeudi soir des responsables de Los Angeles lors d'une conférence de presse.

Le président américain Joe Biden a qualifié ces incendies de "pires de l'histoire de la Californie" et a promis des fonds fédéraux supplémentaires ainsi que des ressources pour aider l'État à faire face.

"C'est l'incendie le plus étendu et dévastateur de l'histoire de la Californie", a déclaré Biden en réunissant une réunion spéciale avec des hauts responsables de son administration à la Maison-Blanche.

Les analystes calculent les coûts potentiels en comparant le nombre et la valeur moyenne des propriétés détruites à celles des incendies précédents. À titre de comparaison, l'incendie de Camp Fire en 2018 dans le comté de Butte, au nord de la Californie, auparavant considéré comme le plus destructeur du pays, avait causé des pertes assurées d'environ 12,5 milliards de dollars, ajustées à l'inflation, selon les données du courtier Aon.

L'utilisation de petits sacs à main par les pompiers pour combattre les incendies a suscité des critiques sur les réseaux sociaux.

"Los Angeles est la deuxième plus grande ville du pays le plus riche du monde, et leur service d'incendie combat les flammes avec des sacs à main de femmes", a écrit le journaliste conservateur Collin Rugg sur X, partageant des images montrant des pompiers du Los Angeles Fire Department (LAFD) utilisant ces sacs pour jeter de l'eau sur les flammes.

Bien que le LAFD ait défendu cette pratique comme étant un outil pratique et efficace pour traiter les petits incendies, les images ont suscité des critiques en ligne concernant l'adéquation des ressources dans l'une des villes les plus riches des États-Unis.

Certains internautes ont noté que les sacs utilisés n'étaient pas des "sacs à main de femmes", tandis que d'autres se sont interrogés sur l'accès du LAFD à un équipement plus professionnel pour gérer les petits incendies.

Les responsables ont confirmé que les incendies de forêt qui ravagent diverses zones de Los Angeles, y compris un quartier huppé, ont coûté la vie à cinq personnes.

La tempête de feu actuelle a dévasté plusieurs communautés de la région de Los Angeles depuis mardi, détruisant des milliers de structures et alimentant les craintes d'un bilan humain qui pourrait encore s'alourdir.